Liderul ALDE: „O întrebare absolut logică: de unde avea informaţiile domnul Iohannis? Dacă nu le are de la serviciile româneşti, mai rămân două opţiuni: de la servicii străine sau pur şi simplu domnul Iohannis a aruncat o petardă ca să scape de investigaţia pe ‘Operaţiunea sparanghelul'”, a scris Tăriceanu pe contul personal de Facebook.

Este cea mai gravă acuzaţie făcută de un preşedinte după 1989

„Acuzația de ieri cum că PSD-ul s-a înțeles cu Viktor Orban pentru a vinde Ardealul Ungariei este cea mai gravă acuzație care a fost făcută de către un Președinte al României după decembrie 1989„, mai scrie liderul ALDE.

Şi continuă: „Eu nu cred că a fost doar un derapaj de moment. Dl Iohannis și cei care stau în spatele lui nu ne-au dat impresia că sunt niște amatori. Să nu uităm că au reușit să-i asigure dlui Iohannis singurul contracandidat împotriva căruia putea să câștige cu ochii închiși. Să nu uităm că au reușit să facă uitate lungile tăceri (a se citi “absențe”) din cei 5 ani de mandat și au reușit să-l ferească de orice dezbatere publică serioasă în care ar fi trebuit să spună națiunii ce a făcut în primul mandat. Deci, dacă nu îi bănuim de amatorism, atunci ce l-a apucat pe dl Iohannis?„, se întreabă Tăriceanu

Ce crede Tăriceanu că se ascunde în spatele acestei ieşiri

„Eu cred că alta este sămânța acestei ieșiri. Eu cred că dl Iohannis și “Guvernul Meu” au ajuns la concluzia că nu știu cum să gestioneze criza medicală și mai ales nu au idee cum să repornească economia. Și, atunci, vor să se spele pe mâini, vor să iasă din capcana în care au intrat singuri și în care, din păcate, ne-au băgat pe toți. Adică vor să o șteargă de la guvernare. Dar nu vor să plece cinstit, spunând: dragi români, atât am putut, atât ne-am priceput! Ne pare rău că nu am ascultat când ne-ați spus, în februarie și martie, să o lăsăm baltă cu anticipatele pentru că se adună nori de furtună. Am greșit și vrem să plecăm!”, a mai scris liderul ALDE pe social media.