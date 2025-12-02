Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Recentul scandal al diplomelor universitare care a dus la demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, dezvăluie nu numai şmecheria de partid şi de stat, care permite oricărui nepriceput, ca să nu-l numim altfel, să ajungă inclusiv în înalte demnităţi publice, ci mai dezvăluie încă ceva. O veritabilă conspiraţie a proştilor. Care au modificat inclusiv legea, pentru a nu pierde sinecurile.

Pentru a putea ocupa, chiar proşti fiind, funcţii la stat, plătite gras, deşi suntem în plină perioadă de reduceri.