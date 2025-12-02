HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Recentul scandal al diplomelor universitare care a dus la demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, dezvăluie nu numai şmecheria de partid şi de stat, care permite oricărui nepriceput, ca să nu-l numim altfel, să ajungă inclusiv în înalte demnităţi publice, ci mai dezvăluie încă ceva. O veritabilă conspiraţie a proştilor. Care au modificat inclusiv legea, pentru a nu pierde sinecurile.

Pentru a putea ocupa, chiar proşti fiind, funcţii la stat, plătite gras, deşi suntem în plină perioadă de reduceri.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice