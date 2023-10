Consiliul Fiscal, critici dure pentru Marcel Ciolacu

Consiliul Fiscal a analizat pachetul de măsuri fiscale al lui Marcel Ciolacu este insuficient. Daniel Dăianu spune că trebuie crescute şi veniturile fiscale pentru a se vedea rezultate în România și că premierul trebuie să facă schimbări mai mari. Dăianu a mai spus că acest pachet poate să aducă între 0,9% şi 1,4% din PIB ameliorare a situaţiei finanţelor publice, prea puțin.

Consiliul Fiscal: România trebuia să schimbe macazul

„Noi, la Consiliul Fiscal, vorbesc şi în nume personal, dar şi în numele colegilor din Consiliu, noi am considerat şi considerăm că este esenţial că ceea ce începe să se contureze prin acest pachet, care este controversat, e discutat în fel şi chip, este de bun augur.

România trebuia să schimbe macazul. Deşi noi coborâserăm cu deficitul bugetar, de la cel consemnat în anul pandemiei ne-am dus către 7% din PIB în 2021, era riscul să ne oprim, consolidarea să nu înainteze. Şi un asemenea pachet era absolut necesar. Şi eu consider, şi noi la Consiliu apreciem că este un pachet insuficient şi nu pentru că a venit Fondul Monetar şi a făcut consultările.

Şi nu pentru că experţii Fondului au spus că este un pachet insuficient. Într-adevăr, acest pachet poate să aducă între 0,9% şi 1,4% din PIB ameliorare a situaţiei finanţelor publice. În acest an, ultima noastră evaluare arată că deficitul ar fi peste 6% dacă nu se iau măsuri de restrângere a cheltuielilor. Măsurile fiscale nu au cum să aibă un impact semnificativ în 2023. Deci fără măsuri semnificative de control al cheltuielilor (…) deficitul s-ar situa în jur de 6%, ca să nu spun peste 6% din PIB în acest an. Va fi foarte greu să ajungem la 5,5% dar se poate. Important este să se dea acest semnal”, a explicat Dăianu la Banking Forum, organizat de Financial Intelligence.

Daniel Dăianu nu crede în pachetul de măsuri fiscale

Consiliul Fiscal consideră că este aproape imposibil ca România să ajungă la un deficit de 5,5%. El a reamintit că deficitul „a săltat considerabil” de la august la septembrie. Daniel Dăianu a mai spus că România a greșit când a crezut că totul se rezumă la tăierea cheltuielilor.

„Dar în continuare, ar însemna ca în 2024 să rămânem în jur de 5% cu deficitul bugetar, ceea ce implică un efort adiţional şi alte măsuri pentru a ne îndrepta către acel 3%. După mine 3% în 2025 eu îl consider, ca să nu spun imposibil, foarte dificil”, a precizat Daniel Dăianu.

Consiliul Fiscal: România nu face față nici provocărilor actuale

El consideră că autoritățile din țara noastră nu pot face față nici măcar provocărilor actuale. Acesta a mai spus că ar putea fi nevoie de a cheltui mai mult pentru apărare și că autoritățile trebuie să se gândească la asta.

„O ţară care sub-finanţează în mod cronic sănătatea, educaţia, apropo de tipul de stat, care nu alocă… vedem şi noi ce se întâmplă în acţiunile de intervenţie majore ale statului, pornind de la incendii, accidente, lupta contra drogurilor. N-avem suficient personal în combaterea consumului de droguri. Echipamentele nu sunt suficiente în intervenţii ale statului. Noi nu suntem pregătiţi să răspundem la provocările actuale. Ce să mai vorbim despre provocări viitoare. S-ar putea să fie posibil şi este posibil să fie nevoie de a cheltui mai mult pentru apărare.

Unde să introduci atâtea cheltuieli necesare când veniturile sunt în jur de 27%? Creditul pentru sectorul neguvernamental este în jur de 26-27%? Care sunt veniturile fiscale ale României, inclusiv contribuţiile? Tot în jur de 26-27%”, a punctat Daniel Dăianu, potrivit știripesurse.