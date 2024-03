Politica Consilierii locali ai PSD dintr-o comună vasluiană pleacă la PNL







Mutările de la un partid la altul continuă, deși alegerile locale se apropie. Asta se întâmplă și în comuna vasluiană Vinderei, unde toți consilierii locali de la PSD au decis să plece la PNL.

Cu toate că Marcel Ciolacu le-a transmis celor din PSD să nu mai practice acest obicei, consilierii locali ai PSD din comuna Vinderei au decis să se mute la partidul liberal. Decizia a fost luată, după ce primarul în funcție, Ionuț Ghiur, venit din partidul ALDE, a fost nominalizat ca și candidat al PSD pentru alegerile locale.

„Ne-am fi aliniat cu mare plăcere în spatele unui primar, dar domnul Ghiur nu este un lider pentru comunitatea noastră. Dumnealui este un mic dictator, care conduce această comună doar în interes personal. Decizia de a ne muta la PNL a venit ca urmare a voinței grupului nostru de a ne continua activitatea și de a pune în practică proiectul politic pentru renașterea Vindereiului. Poate sună pompos, dar a venit timpul ca această comună să fie administrată nu doar pentru intereselvase unui grup, ci în interesul tuturor, mai ales că avem aici un potențial uriaș", a declarat Sterică Antohi, liderul consilierilor locali PSD.

Cum își motivează mutarea din PSD

Recent, la Vinderei, a avut loc o adevărată revoltă în urma deciziei consilierilor PSD de a se alătura în mod colectiv taberei liberale. Chiar dacă unii ar putea interpreta acest gest ca o trădare, consilierii locali își justifică acțiunea afirmând că ei înșiși au fost trădați de către conducerea județeană a PSD Vaslui, atunci când au fost obligați să sprijine primarul Ionuț Ghiur, pe care l-au criticat anterior.

„Am fost consilieri locali din partea PSD timp de 8 ani, dar în acest moment suntem puși în situația de a schimba tabăra. Nu considerăm că este un act de trădare, ci un act de abandon din partea celor din conducerea județeană a PSD. Vom pleca la PNL și nu numai noi, consilierii locali, ci și o parte importantă din membrii de partid.

Am ales să facem lucrul acesta după ce am fost obligați să ne aliniem în spatele unui primar pe care noi l-am criticat ani la rând. Nu ar fi fost nicio problemă dacă am fi avut în fața noastră un primar bun, unul care să merite lucrul acesta, dar la Vinderei lucrul acesta nu este valabil.

Aici, primarul este, de fapt, un dictator cu un comportament atipic în primărie și care aduce investiții în comună, dar le face cu alte scopuri decât pentru binele comunității. Și un exemplu în acest sens este firma adusă tocmai de la Huși, de la un coleg de partid al primarului, care să aducă alimente beneficiarilor cardurilor sociale, acei 250 de lei pe care i-au primit cei cu venituri mai mici», spune Sterică Antohi, potrivit publicației Vremea Nouă.

Consilierii locali au planuri mari, odată intrați în PNL

Odată ajunși în partidul liberal, consilierii locali, în frunte cu liderul lor, Sterică Antohim au planuri mari pentru locuitorii comunei vasluiene.

Proiectul politic al echipei lui Antohi este cu adevărat liberal, chiar dacă inițial a fost conceput de social-democrați. Aceștia își propun să realizeze o infrastructură bine planificată, inclusiv drumuri asfaltate și rețele de apă și canalizare în sate, evitând astfel abordarea aleatorie din prezent.

Cu toate acestea, cel mai îndrăzneț vis al lor este să reconstruiască tabăra de la Tălășman cu ajutorul fondurilor europene și să dezvolte o mini-stațiune balneoclimaterică, dat fiind că zona dispune de izvoare termale puternice.

Chiar dacă poate părea o utopie la început, Sterică Antohi susține că are un coleg, primar în Vrancea, care a finalizat cu succes un proiect similar pentru comuna sa.

De asemenea, Antohi dorește să înființeze la Vinderei o comunitate a meșterilor populari, finanțată prin AFIR, având în vedere că în zonă se află cei mai renumiți împletitori de coșuri și producători de mobilier din salcie.

Noul candidat al liberalilor vrea să facă prima stațiune cu ape termale din județ