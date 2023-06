Consecințele războiului și ale pandemiei dezbătute la reuniunea ministerială a Consiliului OCDE de la Paris. Agenda ministrului român de Externe, Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care s-a desfăşurat la sediul Organizaţiei din Paris, sub titlul „Pentru un viitor mai rezilient: valori comune şi parteneriate globale” (Securing A Resilient Future: Shared Values And Global Partnerships). Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) s-a desfăşurat la sediul din Paris și a avut ca temă „Pentru un viitor mai rezilient: valori comune şi parteneriate globale” (Securing A Resilient Future: Shared Values And Global Partnerships).

Potrivit unui comunicat al MAE, reuniunea, a doua la care România a participat în calitate de stat candidat, s-a plasat sub semnul combaterii repercusiunilor războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi a consecinţelor pandemiei COVID-19 în planul rezilienţei economice la nivel regional şi global.

„În centrul dezbaterilor s-au aflat preocupările economice, politice, climatice şi sociale actuale, ce au condus la încetinirea creşterii economice, vulnerabilizarea lanţurilor globale de aprovizionare, precum şi ameninţările la adresa securităţii energetice, alimentare şi climatice. De asemenea, reuniunea a oferit oportunitatea abordării unor aspecte multidimensionale, precum angajamentul pe termen lung al OCDE în regiunea Indo-Pacific şi în Africa”, se arată în comunicatul de presă.

În cadrul sesiunii dedicate Ucrainei, la care a participat și premierul Denîs Şmîhal, în format virtual, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat angajamentul României faţă de Kiev şi faţă de poporul ucrainean, prin acordarea unui sprijin multidimensional. Ministrul de externe român a vorbit și despre hotărârea de a continua acordarea acestui sprijin atât timp cât va fi necesar.

„Astfel, şeful diplomaţiei române s-a referit la primirea, de către România, a peste 4,4 milioane de refugiaţi din Ucraina, la eforturile ţării noastre în plan umanitar, dar şi la sprijinul acordat de România pentru menţinerea viabilităţii economiei Ucrainei în condiţii de război, inclusiv facilitarea tranzitului a peste 18,1 milioane tone de cereale, şi eforturile României în scopul consolidării interconectivităţii cu Ucraina, pe toate componentele relevante, inclusiv în domeniile transporturi şi energie”, se precizează în comunicat.

România susține Ucraina în războiul contra Rusiei

Bogdan Aurescu a evidenţiat sprijinul acordat de România pentru activitatea Biroului de legătură OCDE-Ucraina. El a subliniat că reconstrucţia Ucrainei va presupune un efort comun, pe termen lung, dar şi o coordonare crescută din partea comunităţii internaţionale, în care rolul organizației va fi crucial. Totodată, a reiterat sprijinul României pentru parcursul european şi euroatlantic al Ucrainei, dar şi pentru consolidarea, pe viitor, a cooperării ţării vecine cu OCDE.

În cadrul sesiunii dedicate Raportului OCDE privind Previziunile Economice, discuţiile au vizat asigurarea unui viitor rezilient şi incluziv la nivelul societăţilor în sprijinul redresării economice, cu accent pe egalitatea de şanse şi emanciparea economică a femeilor.

„În intervenţia sa, şeful diplomaţiei române a arătat că, pe fondul unei perspective economice fragile, reducerea disparităţilor de gen pe piaţa muncii prin capacitarea participării femeilor reprezintă un important factor catalizator, atât pentru reducerea impactului consecinţelor acestor crize, cât şi pentru stimularea creşterii productivităţii. A arătat, în acest context, faptul că, la nivelul MAE, în timp ce aproape 50% din totalul angajaţilor din Centrală şi Serviciul Exterior sunt femei, din numărul total al persoanelor care ocupă funcţii de conducere la nivelul Centralei MAE, femeile reprezintă 48%. În Serviciul Exterior, femeile reprezintă un procent de aproape 35% din numărul total al şefilor de misiuni. De asemenea, a evidenţiat acţiunile întreprinse de România pentru a se asigura că oportunităţile economice aduc beneficii tuturor, de o manieră incluzivă”, se mai spune în comunicat.

Excellent mtg with @OECD SG @MathiasCormann today in #Paris. Thanked him for the support provided to 🇷🇴’s accession process & underlined @GuvernulRo’s commitment to implement all #OECD recommendations&qualitative reforms to incentivise our country’s & our regional ec. resilience. pic.twitter.com/Kw4Zi7xDP0 — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 7, 2023

Bogdan Aurescu, discuții în marja reuniunii OCDE

În marja MCM OCDE, ministrul Aurescu a avut și întrevedere cu secretarul general al Organizaţiei, Mathias Cormann. Cu acest prilej el a arătat că România este pregătită să pună în aplicare recomandările OCDE şi să folosească procesul de aderare drept un stimulent pentru continuarea reformelor şi modernizării.

Totodată, șeful diplomaţiei române a avut scurte întrevederi bilaterale cu Damien O’Connor, ministrul pentru comerţ şi creşterea exporturilor din Noua Zeelandă, dar şi cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth şi dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, James Cleverly, precum şi discuţii cu omologii săi din Letonia, Croaţia şi Spania.

În acest an, Preşedinţia-în-exerciţiu a MCM OCDE a fost asumată de Regatul Unit, împreună cu Costa Rica şi Noua Zeelandă, în calitate de vice-preşedinţi.

Very good talk with Foreign Secretary @JamesCleverly in the margins of #OECDMinisterial in #Paris, chaired by 🇬🇧. Thanked for UK’s continued support for 🇷🇴’s #OECD accession.Welcomed further opportunities under our bilat. #StrategicPartnership,which soon turns 20yrs of existence. pic.twitter.com/l5XbiYU7JY — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 7, 2023

Întrevederea cu secretarul britanic pentru afaceri externe

În ceea ce priveşte agenda bilaterală cu Regatul Unit, cei doi şefi ai diplomaţiilor română şi britanică au subliniat nivelul excelent al dialogului româno-britanic, punând accent pe semnarea, la Londra, a Declaraţiei comune de actualizare a Parteneriatului Strategic şi pe oportunităţile oferite de aceasta pentru dezvoltarea şi consolidarea cooperării dintre cele două state. Ministrul Aurescu a propus, iar omologul britanic a fost de acord, marcarea adecvată a momentului aniversar oferit de celebrarea, la 26 iunie 2023, a 20 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic.

„Ministrul Bogdan Aurescu l-a felicitat pe omologul britanic pentru deţinerea Preşedinţiei-în-exerciţiu a actualului Consiliu Ministerial al OCDE de către Regatul Unit şi a reiterat obiectivul prioritar al României de aderare la Organizaţie. De asemenea, a subliniat angajamentul ferm şi larg împărtăşit al autorităţilor române pentru atingerea acestui obiectiv, mulţumind pentru sprijinul acordat de Regatul Unit până în prezent la nivelul OCDE, precum şi pentru deschiderea exprimată de omologul britanic în ceea ce priveşte intensificarea schimburilor de bune practici în viitor”, se arată în comunicatul MAE.

De asemenea, cei doi au abordat şi tema legată de consecinţele războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Cei doi oficiali au condamnat în mod ferm distrugerea barajului de la Kahovka şi au evidenţiat necesitatea tragerii la răspundere a Rusiei în baza instrumentelor dreptului internaţional.

Ministrul Cleverly a salutat recenta vizită în România a Majestăţii Sale Regele Charles III şi a exprimat apreciere pentru frumuseţea naturală şi biodiversitatea din ţara noastră. A acceptat cu deschidere invitaţia omologului român de a efectua o vizită în România în acest an.

Subiectele abordate cu oficialul din Noua Zeelandă

În discuţia cu ministrul comerţului din Noua Zeelandă, a fost realizat un schimb de opinii cu privire la domeniile de cooperare bilaterală. Discuția a pus accent pe dinamizarea dialogului politico-diplomatic, inclusiv în cadrul mai larg al relaţiilor dintre Noua Zeelandă şi Uniunea Europeană, precum şi pe cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat dorinţa României de impulsionare a dialogului politic şi stimularea cooperării la nivel bilateral. El a făcut referire la diversificarea cooperării economice şi sectoriale, inclusiv în domeniul energiei regenerabile.

„Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat susţinerea României pentru intensificarea relaţiilor dintre UE şi Noua Zeelandă, inclusiv pentru semnarea rapidă a Acordului de Liber Schimb, ce va contribui la aprofundarea relaţiilor economice dintre Noua Zeelandă şi statele membre UE, deschizând noi oportunităţi pentru mediile de afaceri”, se mai arată în comunicat.

Ce doi interlocutori au agreat, în acest context, continuarea cooperării în cadrul organizaţiilor multilaterale, ministrul O’Conner asigurând de continuarea susţinerii Noii Zeelande în procesul de aderare a României la OCDE şi mulţumind pentru susţinerea României în relaţia ţării sale cu UE, se mai arată în comunicatul de presă.