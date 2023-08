Congo, butoiul cu pulbere al Africii. După lovitura de stat, Generalul Brice Nguema este noul lider

În estul Republicii Democrate Congo au loc confruntări violente forțele de securitate și un grup religios care contestă prezența trupelor ONU în zonă.

Congo, o nouă sursă de instabilitate politică în Africa

Soldații au atacat sediul unui post local de radio și au intrat în incinta unui lăcaș de cult din orașul Goma. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut după o tentativă de a împiedica protestul anti-ONU. Din păcate, un ofițer de poliție a fost linșat de mulțimea furioasă.

Violențele din ultima perioadă din Africa s-au accentuat în contextul în care Gabon este scena confruntărilor dintre Armata și susținătorii lui Ali Bongo. Acesta din urmă a câștigat alegerile prezidențiale de sâmbătă. Ofițerii armatei au anunțat lovitura de stat la o oră după ce Bong a fost declarat câștigător. Ofițerii armatei l-au numit pe generalul Brice Oligui Nguema în funcția de lider al statului Congo.

Președintele legitim a fost înlăturat

Președintele destituit, Ali Bongo, într-o înregistrare video la domiciliul său, a făcut apel la forțele occidentale pentru a restaura ordinea. Fosta colonie franceză este unul dintre principalii producători de petrol din Africa. Răsturnarea președintelui Bongo a pus capăt celor 55 de ani în care familia sa a deținut puterea.

Ofițeri ai armatei au apărut la televizor în primele ore ale zilei de miercuri pentru a spune că au preluat puterea. Astfel, rezultatele alegerilor de sâmbătă, în urma cărora Bongo a fost declarat câștigător au fost anulate. Pe de altă parte, spune opoziția, alegerile au fost măsluite.

Unul dintre fiii lui Bongo a fost arestat de ofiței militari sub acuzația de trădare. În câteva ore, generalii s-au întâlnit pentru a discuta cine va conduce tranziția și au convenit prin vot unanim să îl numească pe generalul Nguema, fostul șef al gărzii prezidențiale.

ONU și Franța au condamnat lovitura de stat din Congo

Mulțimile din Libreville și din alte părți au sărbătorit declarația armatei. Însă, lovitura de stat a fost condamnată de ONU, de Uniunea Africană și de Franța. Departamentul de Stat al SUA a îndemnat armata să „păstreze regimul civil din Congo” și i-a îndemnat „pe cei responsabili să asigure siguranța membrilor guvernului”.

Marea Britanie a condamnat la rândul ei „preluarea neconstituțională a puterii de către militari”. Există de mult timp resentimente față de familia Bongo. A condus țara timp de 55 de ani, și au existat o nemulțumiri cu privire la costul mare al vieții.

„La început am fost speriat, dar apoi am simțit bucurie. Am fost speriat din cauza faptului că am realizat că trăiesc o lovitură de stat. Bucuria este pentru că am așteptat atât de mult timp ca acest regim să fie răsturnat”, a declarat pentru BBC un locuitor din Libreville, Congo.