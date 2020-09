Și dacă până duminică seara reprezentanta USR-PLUS-PNL a refuzat toate confruntările cu primarul PSD, în emisiunea jurnalistului Silviu Mănăstire, de la B1 Tv s-a produs întâlnirea față în față.

Pentru că s-a dorit a fi o discuție civilizată, Silviu Mănăstire le-a adresat celor doi întrebări simple și clare, însă e drept că în cazul lui Clotilde Armand, moderatorul a plusat. Acesta i-a adresat și câteva întrebări care, deși se aflau pe lista generală a curiozităților din spațiul public, nu i-au fost niciodată adresate de către moderatorii emisiunilor la care a participat.

Întrebările se refereau la lobby-ul făcut de Clotilde Armand în sediul Ambasdei Franței unde l-a dus la o cină pe primarul Tudorache, când ea era consilier local, despre prima apariție a lui Clotilde Armand în spațiul public, precum și „care e treaba” cu spitalul Sfântul Vasile cel Nou.

Silviu Mănăstire: – De ce considerați că ar trebui ca lumea să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe Dan Tudorache?

Clotilde Armand: – Am spus mereu, alegătorii să nu se bazeze pe promisiuni! Pe fapte, ce am făcut fiecare în viața noastră. Domnul Tudorache este la al 2-lea mandat. Să vedem ce a construit, de unde vine, echipele pe care le-a condus, care sunt realizările lui! Eu am venit în politică pentru a face o schimbare, pentru a avea o Primărie care îi ascultă pe cetățeni. Alegătorii să se bazeze pe ce a realizat fiecare.

Aceeași întrebare a fost adresată și lui Dan Tudorache.

Dan Tudorache: Pentru că 56 de ani i-am petrecut în acest Sector și am început proiecte încă din anul 2000 de când eram consilierul primarului Gherasim, apoi consilier local, viceprimar… toată viața mea am fost aici. Din 1998, când am terminat facultatea și până în 2000 am fost inginer de căi ferate. De ce m-ar vota pe mine? Pentru că am început niște proiecte pe care România nu le-a început.

Spitalul „Sf. Vasile cel Mare” și consilierul USR dat afară

Clotilde Armand: – Cred ca în ceea ce privește realizările domnului Tudorache, cred că putem să vedem cu toții. O investiție importantă este spitalul pe care, de fapt, consilierii USR l-au votat în 2016. Atunci domnul Tudorache a spus că nu poate să construiască un spital pentru cetățenii Sectorului 1 și Ilfov, pentru că sunt banii Sectorului 1! Avem doar o machetă! (notă: Clotilde Armand probabil că s-a referit la cetățenii Capitalei, deoarece cele trei spitale mari reunite în proiectul „Spitalul Sfântul Vasile cel Mare” deservesc mai mult decât cetățenii Sectorului 1 – )

Dan Tudorache: Banii nu se cheltuiesc pe lucruri care nu se fac! Poate în privat! La stat vine Curtea de Conturi… Acest proiect (n. spital) a trecut cu un singur vot din partea USR, a unui consilier care a fost, apoi, dat afară din USR!

În cadrul dezbaterii, Dan Tudorache a explicat felul în care s-a desfășurat licitația pentru companiile care vor construi viitorul spital. „S-a făcut în 3 ani de zile ce n-au făcut guvernele Românie în 30 de ani. Studiu de fezabilitate, de prefezabilitate… Aceste demersuri le-am făcut împreună cu Ministerul Sănătății. E vorba despre 1.015 paturi. Am început licitația, iar ultimul termen este la sfârșitul acestei luni. Poate este bine că licitația se va termina după votul electoral din 27 septembrie”, a spus primarul Tudorache.

Clotilde Armand: Domnul primar spune „Am realizat”. Domnul jurnalist, (n. așa i s-a adresat lui Silviu Mănăstire pe parcursul emisiunii) acest spital există sau nu?! Pentru că e o problema de limba română! A fost un clip difuzat de 540 de ori, care a fost interzis de CNA. Domnule jurnalist, ați fost acolo?! Nu e deloc clar și felul în care vorbește domnul primar… de parcă acest spital există!”