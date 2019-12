El a spus că adolescent fiind i-au rămas în minte câteva imagini reprezentive ale momentului, aceea a unui câine care avea legată de coadă o poză cu Nicolae Ceaușescu, iar Piața Palatului era tapetată cu pagini din celebrul volum „Omagiu”.

„La Revoluție aveam 16 ani, eram la liceu la Sfântul Sava. În decembrie 1989, întâmplarea face că am avut o problemă de sănătate, eram în spital, dar am fost externat chiar pe 22 decembrie.

Stăteam împreună cu bunicii care locuiau undeva chiar lângă Cișmigiu. S-a întâmplat ca în acea zi să ajung acasă exact când elicopterul cu Ceaușescu pleca de pe Comitetul Central și-mi aduc aminte că m-am uitat la ceas și era exact 12:07. Nu am știut atunci că este Ceaușescu în elicopter. Apoi am aflat, evident, ce s-a întâmplat și ne-am dus cu toții, toată familia, am mers în Piața Palatului.

Îmi aduc aminte ce m-a impresionat și mi-a rămas în minte o imagine… Foartă multă lume care mergea să vadă ce s-a întâmplat, toată Piața Palatului era tapetată cu pagini din celebrul volumul de omagii (Omagiu – n.red.), care fusese luat de la librăria care era lângă Comitetul Central.

Îmi aduc aminte că am văzut un câine care mergea foarte mândru lângă stăpânul lui și care avea legată de coadă o poză a lui Ceaușescu. Acea imagine cred că o voi ține minte cât voi trăi.

Pe urmă am plecat din Piață, după ce am văzut ce era acolo… M-am bucurat foarte mult alături de ceilalți din familie. Ne-am întors acasă și după câteva ore a început să se tragă.

Asta este imaginea de la Revoluție pe care eu o am foarte clar în minte. Și, sigur, ce s-a întâmplat și după aceea. Mă gândeam zilele trecute, atunci când am decis cu colegii din minister să mai publicăm niște documente din acea perioadă, că este foarte important să nu uităm aceste momente și mai ales pentru cei tineri, ca să știe ce s-a întâmplat.

Am prins perioada când se stătea la coadă. Stăteam și vânam momentul în care veneau alimentele și tot ce era de primă întrebuințare. Și știu și traseul pe care l-a urmat România pe urmă”, a declarat Aurescu la Digi24.

