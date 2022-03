Conducerea unei închisori a folosit drogurile greșite în timpul unor execuții. Care sunt urmările

Directorul Departamentului de Corecție, Scott Crow, și Justin Farris, șeful său de operațiuni, ambii au mărturisit judecătorului de district din SUA, Stephen Friot, că, în ciuda etichetelor greșite, medicamentele au fost administrate corect, relatează ABC News. „Sunt 100% încrezător că toate execuțiile au folosit medicamentele potrivite”.

Farris a susținut că etichetele pentru bromura de rocuroniu nu a fost înlocuită după ce a fost folosită într-un exercițiu de antrenament. Astfel, cel de-al doilea medicament folosit în metoda de execuție din Oklahoma, bromura de vecuronium paralitică, a fost etichetat drept „bromură de rocuroniu”.

În timp ce ambele droguri au fost notate ca fiind paralitice, protocoalele de execuție ale statului cer ca deținuții să fie anunțați de oficialii penitenciarului cu privire la orice modificări ale drogurilor. Bromura de rocuroniu este autorizată pentru utilizare în execuții.

Protocoalele de execuție din Oklahoma au fost analizate de ani de zile, dar, în ciuda acestui fapt, Friot a fost încă șocat de confuzia raportată. Până în octombrie, statului i s-a interzis să administreze injecții letale timp de aproape șapte ani în urma unei serii de dosare în justiție care au rezultat în urma unui incident din septembrie 2015.

Mai multe greșeli

În septembrie 2015, drogul greșit a fost livrat pentru o injecție letală, iar oficialii închisorii au aflat doar câteva momente înainte de a conduce un deținut la moartea sa. La începutul lunii ianuarie a aceluiași an, s-a descoperit că unui alt deținut i s-a administrat drogul greșit. Friot i-a spus lui Crow: „După toate prin care am trecut… este adevărat că acest lucru era de neconceput pentru tine?” „Da domnule. A fost. Nu am fost deloc mulțumit de această evoluție”, a declarat Crow.

Al doilea medicament din metoda cu trei medicamente a statului, midazolamul sedativ, este analizat în studiu pentru a stabili dacă este un blocant eficient al durerii pentru deținuți. Dacă procesul stabilește că protocoalele actuale din Oklahoma sunt constituționale, atunci injectarea letală a 28 de deținuți condamnați la moarte – care au contestat metoda celor trei medicamente – va continua. Un raport al Departamentului de Corecție este de așteptat să fie emis în curând, urmând să fie ultima zi de mărturie, potrivit Uniland News.