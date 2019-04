Concursul online de matematică upper.school, unic în România, lansat de Fundația Upper Education

Concursul upper.school, lansat anul acesta de Fundația Upper Education pentru elevii pasionați de matematică, are un concept unic în România. Prima ediție a concursului s-a desfășurat exclusiv online, în perioada februarie – aprilie 2019, atrăgând aproape 900 de elevi de gimnaziu din toată țara.





Primele două etape au constat în rezolvarea a câte zece probleme cu răspuns numeric, având un grad mediu-avansat de dificultate și corectare automată. La etapa finală, ce a avut loc pe 9 aprilie, soluțiile au fost încărcate în platformă de către participanți, evaluarea fiind facută de profesori cu experiență în concursurile de matematică.

„Este un concept nou, atât pentru elevi cât și pentru noi, organizatorii. Sistemul online de evaluare prin dublă corectare anonimizată și identificarea automată a discrepanțelor de punctaje la corectare asigură un sistem corect și imparțial de notare.

Astfel, am pus bazele unui sistem de identificare a erorilor umane în corectarea soluțiilor înainte de a ajunge rezultatele la participanți. Iar prin vizualizarea propriei lucrări și a explicațiilor profesorului ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă ce a greșit și ce a făcut bine, conform cu un sistem de notare exhaustiv, bazat pe soluții și bareme multiple”, a declarat Adrian Dragomirescu, Președintele Fundației Upper Education.

Elevii care au participat la această competiție și-au putut verifica abilitățile și cunoștințele matematice, majoritatea dintre ei fiind și olimpici la matematică. Concursul upper.school a avut și rol de pregatire pentru Olimpiada Natională de Matematică, ce are loc în perioada 22-26 aprilie în Hunedoara, unde Fundația Upper Education va fi sponsor.

“Pentru mine concursul upper.school a însemnat o şansă în plus de a mă pregăti mai bine pentru olimpiada de matematică. Subiectele propuse mi s-au părut creative și ingenioase. Mă bucur că am întâlnit tipuri noi de probleme!”¸ spune Bianca Pitu, elevă în clasa a VIII-a, medaliată cu aur la Olimpiada Națională de Matematică din 2017.

„Prin participarea la concursul upper.school am avut ocazia să îmi folosesc cunoștințele dobândite anterior. Problemele au fost complexe, bine alese, adresându-se în special olimpicilor de matematică”, declară Lucia Rîșnoveanu, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Spectrum din Constanța, medaliată cu argint la Olimpiada Națională de Matematică din 2016 și cu aur in 2017 si 2018, sub coordonarea doamnei profesor Văcărescu Cristina.

„Concursul mă entuziasmează! Vine cu probleme provocatoare care mă stimulează să găsesc idei noi de rezolvare și care mă tin în formă pentru olimpiadă, iar platforma este foarte prietenoasă”, declară Diana Popa, elevă în clasa a VII-a, medaliată cu argint la Olimpiada Națională de Matematică din 2017 și 2018.

Conceptul concursului upper.school și problemele din cele trei etape au fost create de doamna Lioara Ivanovici, profesor de matematică la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

