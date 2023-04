Concurență pentru Pisa sau dezastru? Unul dintre cele mai vechi orașe din România, în pericol să își piardă atracțiile turistice

Descoperirea a fost făcută de un specialist în documentare digitală, care a scanat monumentul. Rezultatele documentării realizate de Călin Șuteu indică faptul că obeliscul este înclinat spre stânga și spre față.

Obeliscul, considerat de istorici drept cel mai important monument de for public din țară, a fost ridicat în anul 1937, din inițiativa Societății ASTRA și cu contribuția populației, fiind dedicat memoriei conducătorilor răscoalei din 1784-1785. Situația actuală a monumentului a fost confirmată de istoricul Valer Moga din Alba Iulia, care a relatat și istoria obeliscului în cartea „Memoria Urbis”.

Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia riscă să se prăbușească

Potrivit istoricului, fundația monumentului este din trunchiuri de stejar, care au putut putrezi în aproape 90 de ani. „Autoritățile municipale au cunoștință de procesul de înclinare, dar nu-i acordă importanță. Într-o bună dimineață, trecătorii ar putea vedea Obeliscul în Șanțul Cetății”.

Inaugurarea obeliscului a avut loc în 14 octombrie 1937, în mijlocul unei mulțimi de 70.000 de oameni, alături de Regele Carol al II-lea şi Mihai Mare Voievod de Alba Iulia.

Mulți cetățeni simpli, elevi din școlile românești de atunci, au donat pentru construcția Obeliscului din Alba Iulia, care veghează cetatea. Senatorii și deputații au donat diurna pe o zi, iar inițiativa a aparținut Asociațiunii ASTRA, Despărțământul Alba.

Pentru a realiza acest monument a fost organizat un concurs, iar sculptorul Iosif Fekete și arhitectul Octavian Mihălțan au fost desemnați să semneze această operă de for public de la Alba Iulia.

Monumentul are și o parte incompletă. În vârful său ar fi trebuit să se afle un far, care ar fi putut să strălucească în timpul nopții, ceea ce ar fi reprezentat o inovație deosebită pentru acea perioadă. De asemenea, puțini știu că monumentul este gol în interior și că are o scară care duce către partea superioară. Echipa care a lucrat la construirea monumentului a fost condusă de meșterii în construcții Ioan Cormoș și Vasile Cormoș din Alba Iulia.

Obeliscul a marcat 150 de ani de la execuția lui Horea şi Cloşca

Obeliscul din piatră are o înălțime de 20 de metri, fiind amplasat în fața Porții a III-a a Cetății Alba Iulia, pe un deal artificial de pământ care, în trecut, proteja poarta principală a fortificației de tirul direct al artileriei, în caz de asediu.

A fost construit pentru a marca 150 de ani de la execuția lui Horea și Cloșca, conducătorii Răscoalei de la 1784. Celula alegorică din soclul Obeliscului simbolizează represiunea și suferința liderilor Răscoalei. Deasupra ușii de fier forjat de pe fațada vestică, pe o placă de gresie, sunt sculptate, în relief, hotarele României Mari, iar în mijloc se află figurile lui Horea, Cloșca și Crișan, potrivit ziarulunirea.ro.