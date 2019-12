Evenimentele petrecute în ultimele trei decenii sunt dovada clară că desprinderea de Nicolae Ceaușescu nu a reprezentat o lecție învățată de poporul român. Astfel, în opinia analistului politic, în acest an este mai degrabă vorba despre o „comemorare” a evenimentelor din decembrie 1989.

„Noi acum comemorăm 30 de ani, nu e o celebrare în sensul pozitiv al termenului, din păcate. Și eu am studiat mult ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. M-a interesat întotdeauna să înțeleg ce trăim și de ce trăim ceea ce trăim. Am avut curiozitatea să mă întâlnesc cu foști șefi ai serviciilor secrete, cu mulți foști demnitari comuniști, să cercetez”, a declarat Cozmin Gușă vineri seara, la Realitatea Plus.

Cozmin Gușă a găsit și o explicație ce justifică evoluția societății românești din perioada post-comunistă.

„Am o singură concluzie, aici la gura sobei, într-un mediu și o perioadă ofertante din punctul de vedere al gândirii, pentru că întotdeauna în decembrie suntem tentați să facem analize retrospective. Concluzia mea este: ce se fundamentează pe minciună, se năruie. Noi ne-am fundamentat toată existența post-comunistă pe multe minciuni și totul s-a năruit. Ce să faci? Când fundamentezi pe minciună, totul se năruie. Este un pattern al națiunii române de a se poziționa exact cum nu trebuie și când nu trebuie (…) Tânguirea asta permanentă în cei 30 de ani de libertate arată această inadecvare a noastră la situații. Virgil Gheorghiu descrie perfect acest lucru, iar Antony Quinn interpretează mai mult decât perfect. Dar să nu uităm care e cauza: fundamentarea pe minciună năruie totul”, a precizat Cozmin Gușă.

