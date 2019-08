Trupa New Levites a luat fiinţă în anul 2004, în Bucureşti, având ca membri fondatori pe Cătălin Snop, Emanuel Picu şi Daniel Picu. La sfârşitul anului 2007, trupa a abordat un stil muzical propriu, concretizat în albumul „Cântec nou… într-o lume cenzurată”, prin care au debutat ca artiști.

New Levites a lansat albumul de Crăciun „Drumul Magilor” (2009), urmat apoi de „Gospel Stories 1” (2012) cu piese gospel tradiţionale în limba engleză. New Levites este o trupă muzicală profesionistă, recunoscută pe plan național și internațional, cu sute de concerte în SUA și Europa. New Levites cântă muzică spirituală cu mesaje Gospel, în 2016 susținând peste 50 concerte. În 2017, New Levites a fost nominalizată la Nashville (USA) la Premiile Muzicii Country, Secțiunea gospel-blues.

Gospel înseamnă „veste bună” şi este, la origine, muzica religioasă a comunităţilor creştine afroamericane. „Gospel este o reverență, recunoștință pentru tot ce ai primit, reverență care se vede în vorbe și în fapte. Muzica nu-i meseria noastră, dar o facem în cel mai profesionist mod. Pentru noi, este, pur și simplu, vocație. Asta înseamnă să fii muzician… Studiul unui instrument încă din copilărie te formează, îţi impune rigoare, seriozitate. Există fără îndoială un schimb de energie între artist şi public. Funcţionează. Este înălțător să vezi la sfârşitul spectacolului unii oameni au lacrimi în ochi, iar alții rămân pe gânduri, cu nevoia de a mai medita puţin la ceea ce tocmai s-a încheiat și atunci știi că menirea ta de artist a fost îndeplinită”, mărturisesc cei de la New Levites.

