Au plecat în concedii și au închis spitalul

Secţia de Pediatrie de la Spitalul Municipal Rădăuţi a fost închisă până pe 5 mai, întrucât cei doi medici titulari au depus cereri pentru acordarea concediului de odihnă.





Conducerea de la Spitalul Municipal din Rădăuţi a fost nevoită să închidă în perioada în 19 aprilie – 5 mai Secţia de Pediatrie a unităţii medicale, întrucât nu poate fi asigurată asistenţa medicală de specialitate, cei doi medici titulari fiind în concediu de odihnă. Copiii care au nevoie de asistenţă medicală pediatrică sunt direcţionaţi către Spitalul din Suceava, aflat la 35 de kilometri depărtare, arată Mediafax.

„Cei doi medici au depus cereri pentru acordarea concediului legal de odihnă, iar eu nu am putut să le refuz acest drept. De aproximativ cinci ani, în fiecare an, nu reuşesc să îşi facă zilele de concediu legal. Nu este din punctul nostru de vedere un impediment faptul că se închide timp de două săptămâni secţia de Pediatrie, atâta timp cât în fiecare lună Spitalul Municipal Rădăuţi efectuează şi realizează toate cazurile pe care le are contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim şi la epuizarea lor fizică, pentru că de atât amar de vreme gestionează în mod extrem de corespunzător activitatea unei secţii foarte grele”, susţine Traian Andronachi, managerul Spitalului din Rădăuţi.

