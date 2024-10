Social Compania de suflet a lui Viktor Orban vrea să dea lovitura în România. Milioane de cetățeni sunt vizați







Zilele acestea, în România se negociază preluarea unei afaceri care vizează circa 3,5 milioane de români. Concret, compania de stat MVM din Ungaria, controlată de Viktor Orban, se pregătește să cumpere de la E.ON România divizia de furnizare a energiei electrice și a gazelor din România. Potrivit unor informații s-ar fi ajuns la un acord și se estimează ca tranzacția să fie finalizată imediat după alegerile prezidențiale din România.

Compania MVM din Ungaria, controlată de Viktor Orban

Compania ungară de stat MVM, controlată de guvernul Viktor Orban, a ajuns la un acord pentru a cumpăra divizia de furnizare a E.ON România, potrivit unor surse citate de Economedia.

La acest moment, tranzacția este în plină desfășurare și, potrivit sursei citate, cel mai probabil, se va finaliza după alegerile din acest an, fiind nevoie de aprobări din partea unor instituții din România.

MVM este companie de stat în Ungaria și este controlată direct de către premierul Viktor Orban. Compania ungară este într-o continuă expansiune, cumpărând în ultimii ani mai multe companii străine prezente pe piața din Ungaria, inclusiv portofoliul local al E.ON în 2022, informează aceeași sursă.

Companii din grupul MVM au făcut în ultimii ani afaceri cu firma deținută de fratele lui Viktor Orban, Aron Orban, potrivit unei investigații a publicației Telex.

Reprezentanții E.ON confirmă

În prezent, E.ON România este una dintre principalii furnizori de gaze și electricitate din România, având circa 3,5 milioane de clienți.

Reprezentanții grupului german E.ON au afirmat deschis faptul că își doresc să vândă portofoliul deținut în România.

„Vom explora opțiunile noastre. Întrebarea este, riscurile și randamentele justifică capitalul pe care îl avem acolo? Așadar, explorăm opțiunea, nu am spus-o, și până când nu am explorat opțiunile noastre nu vom lua o decizie. Dar, motivul este profilul de risc și randament. Vom decide de fapt asupra opțiunilor odată ce avem ofertele și până atunci nu luăm nicio decizie”, a răspuns Leonhard Birnbaum, întrebat de ce dorește să vândă furnizarea din România.

„Am avut prea des dificultăți în a înțelege care este schema în ultimii ani. Este cu adevărat dificil pentru o companie precum E. ON, dacă situația se schimbă constant și foarte abrupt. Volker Raffel (CEO E.On România – nr) a fost în consiliu explicându-ne ultimele evoluții de mai multe ori și întotdeauna a fost una diferită. Acest lucru este foarte dăunător deoarece avem nevoie cu adevărat de stabilitate și previzibilitate. Ne-ar fi plăcut să vedem mai multă previzibilitate și mai multă stabilitate în ultimii ani decât am văzut de fapt”, a spus șeful E.ON.