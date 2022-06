Compania care cumpără aplicația de socializare a lui Trump a avertizat că afacerea se va prăbuși

Digital World Acquisition Corp a avertizat, în dosarul său, că i s-au trimis o serie de citații care au potențialul de a întârzia sau chiar de a împiedica fuziunea pe care o urmărește cu Trump Media and Technology Group, mai ales că afacerea este deja investigată de SEC.

Investigarea companiei din spatele Truth Social

Dosarul spunea că un membru al consiliului de administrație al Digital World a primit citații de la un mare juriu cu sediul în Districtul de Sud din New York, pe 16 iunie. Marele juriu a trimis citații către companie pe 24 iunie, conform dosarului SEC.

Dosarul de luni al Digital World a arătat că citațiile emise de marele juriu conțineau „cereri substanțial similare” cu cele făcute anterior de SEC. Citațiile semnalează că procurorii federali ar putea explora posibilitatea unei anchete penale a achiziției. Procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, Damian Williams, a refuzat să comenteze atunci când a fost contactat de The New York Times cu privire la dosar.

Controlul anchetatorilor nu este singura amenințare cu care se confruntă Digital World. Compania a avertizat, într-un dosar din luna mai, că afacerile anterioare eșuate ale lui Trump – inclusiv cazinoul Trump Taj Mahal, Universitatea Trump și Trump Vodka – arată că TMTG ar putea fi vulnerabilă la faliment.

Interzicerea folosirii platformei Twitter

Truth Social seamănă foarte mult cu Twitter și a fost lansat în App Store al Apple în februarie. În timp ce Trump a fost inițial destul de tăcut în aplicație, în ultimele luni a început să o folosească mai des.

Contul de Twitter al lui Trump a fost suspendat definitiv în ianuarie 2021, după ce acesta a postat un videoclip adresându-se revoltaților care au asaltat clădirea Capitoliului din 6 ianuarie. În videoclip, Trump le-a spus acestora: „Du-te acasă. Vă iubim. Ești foarte special” și a reiterat afirmații fără temei că alegerile au fost frauduloase. Twitter a spus că Twitter i-a interzis accesul „din cauza riscului de a incita în continuare la violență”, potrivit Business Insider.