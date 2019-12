În cadrul Târgului de Crăciun de la Castelul Bran, în colaborare cu Centrul Cultural Reduta, iubitorii de tradiții prezintă reconstituirea unui interior țărănesc din satul Dăișoara, zona etnografică Rupea, o expoziție de costume populare, o colecție de păpuși și o serie de fotografii cu tradiții de Crăciun din această zonă.

„Ceata de feciori din Dăișoara” va susține un fragment din tradițiile locului. „Renovarea simbolică a timpului și a lumii corespunde cu ciclul de înnoire a anului, care începe cu Crăciunul și se termină cu Boboteaza. În centrul Sărbătorilor de Iarnă stă ceata de feciori, grupul de tineri chemați prin tradiție să dea viață ceremonialelor de renovare simbolică a lumii.

Cei care intră prima oară în ceată, potrivit datinii, trebuie să aducă fiecare câte o jumătate de rachiu, ca să fie într-un ceas bun. Stabilim o dată în care să mergem după lemne, pentru încălzit Căminul Cultural pentru jocul de a doua seară de Crăciun, vorbim cu muzicanţii noştri din sat, care sunt vestiti în zonă, iar apoi, între noi băieţii, fiecare îşi alege o fată pe care o place, să îi gătească vrâsta şi băţul, în schimbul unei ciocolate”, precizează Florin Bucuțea, un tânăr din Dăișoara, pasionat de moștenirea culturală a locurilor pe care le reprezintă.

Concertul copiilor dedicat memoriei eroilor care și-au dat viața la Revoluție

Corul de copii Vox Angeli al parohiei Iancu Vechi-Mătăsari va susține duminică, 22 decembrie, de la ora 11.30, la biserica Sfântul Pantelimon – Foișorul de Fco din Capitală, va avea loc concertul copiilor – „Colind spre libertate”. Astfel se amintește faptul că în momentele de strâmtorare și lipsire de libertate românii s-au refugiat în colind. Concertul copiilor „Colind spre libertate” este dedicat memoriei celor care, în urmă cu 30 de ani, și-au dat viața pentru libertate în România.

Premieră! Spectacol de Crăciun cu video mapping



Vineri, 20 decembrie, va avea loc la Măgurele, în Piața Centrală, spectacolul „Crăciun de poveste”, organizat de Consiliul Județean Ilfov și de Primăria Măgurele. Cel mai așteptat moment va fi, evident, sosirea Moșului. Anul acesta Moș Crăciun se va adapta specificului din Laser Valley și va fi hi-tech, fiind proiectat HD pe cea mai înaltă clădire din județ – turnul Institutului de Fizică Atomică, cu o înălțime de peste 30 de metri.

Pentru că picioarele nu îl mai țin la fel ca în tinerețe, Moșul va avea nevoie de ajutorul copiilor, care să-i cânte, ca să prindă curaj să coboare de pe clădire.

Când va ajunge jos, Moș Crăciun va face poze cu cei mici, într-o cabină specială și va împărți dulciuri.

Program Eveniment

ora: 17.30 Fuego

ora: 18.15 Videomapping

ora: 18.45 Ion Paladi

ora: 19.30 DJ Project

ora: 20.15 Inchiderea spectacolului

Final de an spectaculos la Opera Copiilor

Soprana Felicia Filip, soliștii, orchestra și baletul Operei Comice pentru Copii cu participarea actorului Mihai Bisericanu și a copiilor din corurile Cantus Mundi într-un spectacol de excepție. Opera Comică pentru Copii vă invită pe 19, 20 și 21 decembrie, la un spectacol de Gală ,,Crăciunul Feliciei”, în regia maestrului Cristian Mihăilescu. La fiecare final de an, soprana Felicia Filip are bucuria de a oferi publicului o poveste de Crăciun, iar în acest an povestea va fi inspirată chiar din viața și cariera ei.

Totodată, Opera Comică pentru Copii vă invită să trăiți Povestea Crăciunului la Târgul ,,Poveste de Crăciun”, care va fi deschis la fiecare sfârșit de săptămână până pe 12 ianuarie, vinerea între orele 17.00 – 21.00, iar sâmbătă și duminică între 10:00 și 21.00. Intrarea este liberă, însă accesul la unele activități se face pe bază de bilet.

Evenimente pe scurt:

Cluj-Napoca

Vineri, 20 decembrie, ora 11.00 – Treasure Hunt la Târgul de Crăciun

Brașov

Sâmbătă, 21 decembrie, ora 12.00 – Ordinul Cadoului Fermecat 2019, Coresi Shopping Resort

Iași

Sâmbătă, 21 decembrie, ora 10.00 – Atelierul Moșului – Realitate Virtuală 3D, Palas Mall

Timișoara

Duminică, 22 decembrie, ora 19.00 – Crăciun la Operă, Opera Națională Română

Te-ar putea interesa și: