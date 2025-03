Colectivul Macedoniei: Artificii și neglijență fatală: 59 de morți, bilanț provizoriu. Video

Cincizeci și nouă de persoane au fost ucise și peste 100 rănite într-un incendiu violent care a izbucnit într-un club de noapte din Macedonia de Nord duminică dimineață devreme.

Incendiul din micul oraș estic Kočani este considerat a fi izbucnit când efectele speciale de pirotehnie au provocat aprinderea acoperișului clubului de noapte Pulse.

Ministrul de interne al Macedoniei de Nord, Panche Toshkovski, a informat reporterii despre numărul de morți după ce a vizitat locul incidentului.

Toshkovski a spus că incendiul a fost probabil cauzat de utilizarea dispozitivelor pirotehnice „folosite pentru efecte de lumină” la concertul care avea loc în club. Când au fost aprinse, „scânteile au prins tavanul, care era din material inflamabil, după care focul s-a răspândit rapid în întreaga discotecă, creând fum gros”, a spus el.

Imaginile de pe rețelele sociale arătau incendiul izbucnind în jurul orei 3 dimineața, când locația era plină de oameni care participau la un concert hip-hop al grupului DNK, unul dintre cele mai faimoase grupuri pop din mica țară balcanică. Au urmat scene haotice în timp ce oamenii alergau prin fum, în timp ce muzicienii îndemnau pe toată lumea să scape cât mai repede posibil.

Peste 1.500 de persoane au participat la concertul din Kočani, la 60 de mile est de capitala Macedoniei de Nord, Skopje.

Într-o declarație scrisă, prim-ministrul Hristijan Mickoski a numit pierderea atâtor vieți tinere „ireparabilă”. Pe măsură ce amploarea tragediei a devenit clară, Mickoski a spus țării că toate forțele au fost „complet mobilizate”. „Fac apel la toate instituțiile competente – serviciile de sănătate, poliție, autoritățile locale – să ia măsuri urgente pentru a asista persoanele rănite și a sprijini familiile afectate,” a declarat el într-un comunicat postat pe Facebook.

