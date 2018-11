Colectiv. DETALII INCREDIBILE de ultimă oră, care SCHIMBĂ TOT CE SE ŞTIA. Breaking news

Joi au fost audiați alți zece martori în dosarul Colectiv. Printre cei prezenţi în faţa judecătorului s-au aflat solistul Vița de Vie, Adrian Despot, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.





Declarația unei tinere care a rămas blocată în container în momentul în care flacăra ucigașă a trecut peste oameni, arzând totul în cale, stârneşte groaza. Fata povestește cum a văzut „oameni care ardeau de jos în sus”. Mai mult, la Spitalul Pantelimon nu a fost băgată în seamă și a fost nevoită să profite de neatenția persoanei de la recepție pentru a se strecura în secția de urgențe.

„Am încercat să o trag pe prietena mea afară, dar nu am reușit pentru că am căzut în container.

Judecător: Au căzut și alte persoane?

O, da. Și peste mine au căzut oameni. M-am speriat foarte tare și nu mai puteam să respir. Am început să dau din picioare. Am văzut oameni care erau în picioare și ardeau de jos în sus. Când s-a deschis ușa flacăra a ajuns la noi, în container. Oamenii care erau în picioare au luat foc. Am văzut cum luau foc și de frică mi-am pus geaca de piele peste cap. Când am simțit că nu mai sunt persoane peste mine am încercat să caut telefonul în geacă. Nu îl găseam pe iubitul meu și l-am sunat. Mi-am imaginat că ieșise. I-am spus unde sunt și a venit după mine. S-a târât pe brațe ca să ajungă la mine, eu nu mai puteam merge și m-a luat în brațe. Paradoxal, norocul meu a fost că am căzut, altfel luăm foc și eu.

Am ajuns la Spitalul Pantelimon pentru că nu puteam respira și prietena mea era arsă pe picioare din cauza dresului. Și eu am avut pe picioare mai multe leziuni care au trecut însă în câteva săptămâni.

Doamna de la recepție nici nu ne-a băgat în seama. Vorbea la telefon. La un moment dat s-a deschis ușa de la urgențe și am fugit acolo. Le-am spus că nu pot să respir și nu mă pot ține pe picioare. M-au pus pe un pat care nu avea nici cearceaf. Mi-au pus doar o masca de oxigen. Eu în partea de jos nici nu mai eram îmbrăcată. Le-am spus că îmi e foarte frig și mi-au dat o pătură murdară. Am tras luni de zile din cauza acelei pături. M-am îmbolnăvit. Am cerut apă și mi-au dat dintr-un pahar din care băuseră ei apă. L-au spălat și mi-au dat apă de la robinet.

M-am întors luni la spital pentru că în continuare expectoram. Am stat mai bine de zece ore și mi-au spus că îmi fac internare pentru că joi și lunea viitoare vin doi medici să îmi facă niște controale la plămâni și inima. Am refuzat internarea. Mi-a fost silă de condițiile care erau acolo și de modul în care m-au tratat.

Și acum mă trezesc noaptea și retrăiesc clipele acelea. Sunt extrem de irascibilă și nu mai am deloc răbdare. Am fost sub tratament la o clinică privată. Tot acolo m-am tratat și de infecțiile ginecologice cu care m-am trezit după ce am fost învelită în pătură aceea murdară”., relatează Digi 24.

