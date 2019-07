Codin Maticiuc a povestit experiența sa cu sistemul 112, iar apoi cea cu poliția.

„Am sunat și eu la 112. Acum doi ani parcă. Am scris și aici. Am fost sunat de cineva care se pretindea a fi un prieten la nevoie și avea nevoie de 2000 de euro pe care ma ruga sa ii dau unui tip pe care-l trimitea la mine.

Am sunat la 112 și operatoarea mi-a spus ca voi fi sunat înapoi de cineva de la circa 2. 14 minute mai târziu am primit apelul. Erau deja în fața casei mele doua mașini de politie. 6-7 polițiști pe care i-am poftit în casă. Le-am spus speța, i-am întrebat dacă vor să-l arestam. Cel mai vârstnic dintre ei a propus sa se retragă ca n au ce face. Ceilalți, băieți tineri și dornici de munca m-au ajutat sa orchestrăm un flagrant.

L-au ridicat, l-au dus la secție dar n-au putut să-l aresteze. Aveau un plan bine pus la punct. Omul ce venea la întâlnire era un taximetrist chipurile luat de pe stradă și rugat sa meargă la întâlnire. O săgeată. Asta e.

Zece luni mai târziu am primit acasă o hârtie cu clasarea cazului. Aici intervine marea mea indignare. Unul din motivele de clasare era scris negru pe alb: în mine nu se putea avea încredere căci nu am mai venit la declarații. Asta în condițiile în care am stat secția 2 câteva ore în noaptea aceea și NU am mai fost chemat NICIODATĂ. Asta a fost experiența mea cu 112. Încrederea în ei este similara cu antricotul meu de vita. Medium-rare”, a scris Maticiuc pe Facebook.