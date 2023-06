Cod galben de averse şi vijelii. Mai multe județe vor fi afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă pe parcursul zilei în 21 de judeţe şi în Capitală. Între orele 10:00 – 22:00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpaţii Orientali, în estul Carpaţilor Meridionali, precum şi în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Moldovei.

Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 55 – 65 km/h) şi, pe arii restrânse, vor fi vijelii şi grindină.Cantităţile de apă vor fi de 20 – 25 l/mp şi, izolat, de peste 30 – 40 l/mp.

Mai multe județe vor fi afectate, printre care și: Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Mureş, Neamţ, Prahova, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti.

Până la ora 22:00, vremea va fi în general instabilă, mai ales după-amiaza şi seara, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 45 – 55 km/h. Cantităţile de apă acumulate vor fi de 10 – 15 l/mp, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

Vremea se schimbă radical în toată România

Meteorologii au mai anunțat că vremea se va schimba radical în câteva zile și că vor fi temperaturi caniculare.

„Din punct de vedere termic, de la o zi la alta, o vreme în încălzire, astfel încât în a doua parte a săptămânii, mai precis de joi, chiar vineri, să consemnăm deja primele zile cu temperaturi caniculare. Aceste cantități mari de precipitații care mai vin și în zilele următoare vin în aceleași zone, pentru că avem imaginile de acolo de unde au fost înregistrate cele mai mari căderi de apă. Dacă până acum am avut cantități importante, în special în partea de sud-vest, vest, centru, nord-vest a țării, acolo unde mai ales în județele care s-au aflat sub incidența celor două avertizări meteorologice generale de cod roșu, în intervalul 12-16 iunie, când am cumulat cantități care la nivel local, în aceste zone, au înregistrat valori de peste 140-155l/m pătrați sau, începând din 22 mai și până în prezent, valori de până la 255l/m pătrați, reprezentând de două, până la trei ori peste media climatologică a perioadei respective. În aceste zone situația este în ameliorare. De această dată, așa cum menționam, precipitațiile vor fi prezente în jumătatea estică a țării”, a spus meteorologul.