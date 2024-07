Coaliția de guvernare, ședință după slujba religioasă. Ciolacu și Ciucă, invitați la aniversarea Patriarhului Daniel

București. Coaliția de guvernare se reunește, de la ora 16.00, într-o nouă ședință, pe teme economice. Este prima reuniune a PNL și PSD după recentele dispute legate de modificarea calendarului electoral.

Înainte de ședință, liderii celor două partide au trecut și pe la Catedrala Patriarhală. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au participat la o slujbă și la o scurtă recepție organizate cu prilejul aniversării Patriarhului Daniel.

Cei doi politicieni au ajuns în jurul prânzului la Palatul Patriarhiei, la timp pentru a-l felicita pe Patriarhul Daniel. Conducătorul Bisericii Ortodoxe a primit numeroase mesaje de felicitare, inclusiv din partea lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, prezenți la eveniment.

De la ora 16.00 este coaliția de guvernare s-a reunit cu doi lideri mai curați spiritual, după slujba religioasă.

Anterior, la guvern a avut loc o întrevedere între liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, cu ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș. Subiectul este cererea, către Comisia Europeană, de a amâna pentru șapte ani încadrarea în ținta de deficit, de 3%.

Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu anunța că va semna un nou acord cu oficialii de la Bruxelles. Astfel, Guvernul solicită permisiunea de a se încadra în ținta de deficit de 3% într-un termen de șapte ani. În prezent, estimările oficiale ale Comisiei sunt sumbre. În acest an, Guvernul PSD-PNL nu va reuși să reducă deficitul bugetar, așa cum s-a angajat. Dimpotrivă se estimează că se va menține la nivelul de 6.9 - 7% din PIB.

Coaliția deguvernare trebuie să găsească soluții pentru a reduce deficitul bugetar. Or, guvernul condus de Marcel Ciolacu nu a reușit să respecte angajamentele pe care și le-a luat față de Bruxelles, anul trecut. Acum cere o amânare de șapte ani. Premierul este sigur că o va obține, însă Comisia Europeană nu a dat semne că va fi de acord. În cazul în care nu obține amânarea, România va fi sancționată, conform regelementărilor europene.

Zilele trecute, într-o declarație publică, Ciolacu a explicat de ce nu a reușit să-și respecte angajamentele asumate în fața Comisiei. Ca toți politicienii români, a dat vina, pe greaua moștenire, omițând că guvernarea este asigurată de coaliția PSD-PNL de doi ani, timp în care lucrurile nu au dat semne de îmbunătățire.

„În primul rând, noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe trei ani, de la un deficit 9,2%, istoric, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern, şi ne-am asumat că până în trei ani ajungem la 3%, într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai un exerciţiu financiar trecut, 2016 - 2020, unde aveai obligaţia să vii cu o finanţare de 15%, aveai exerciţiul financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature şi aveai investiţiile din PNRR. (...)

Cum poţi să-ţi asumi, în momentul de dezvoltare cel mai important al României, un deficit de 3%? Cu adevărat, ce ne-a zis Comisia şi am respectat şi o să respectăm şi anul acesta - sub nicio formă să nu avem deficit pe consum. (...) Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual”, declara premierul Marcel Ciolacu.