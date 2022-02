CNSAS va primi o nouă tranșă de dosare întocmite de fosta Securitate. Peste 10 milioane de documente vor fi făcute publice

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat faptul că au fost reluate procedurile pentru declasificarea și transferul dosarelor create de fosta Securitate.

În perioada următoare, 3.502 de dosare, care conțin peste 10.000 de volume din Fondurile Informativ, Rețea, Documentar, Penal, Neoperativ, Bibliotecă și 0110 vor fi primite și făcute publice. Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, aceste documente vor fi trimise pe suport de hârtie.

Începând cu data de 21 februarie, Serviciul Român de Informații (SRI) va trimite către CNSAS 3.184 de role de film și 7.562 de jachete pe microfilm, pe care sunt arhivate 184.111 dosare din Fondurile Informativ, Rețea, 0110, Documentar și Penal, precum și 6 role cu fotografii și documente din Fondul Penal și 30 de benzi de magnetofon.

În comunicatul de presă transmis de instituție se comunică predarea, în format electronic, a datelor din evidența Centrului de Informatică și Documentare (CID), însumând cca 2.900.000 de înregistrări, precum și un număr de 49.000 de dosare de cadre pe suport hârtie, însumând cca 1.200 metri liniari de arhivă. De asemenea, SRI va preda aproximativ 6.000.000 de fișe din Cartoteca Generală Documentară.

„Această preluare de material arhivistic reprezintă rezultatul dialogurilor instituţionale permanente dintre Colegiul CNSAS şi Serviciul Român de Informaţii şi determinării conducerii ambelor instituţii de a duce la bun sfârşit acest proces. Dosarele vor intra în arhiva CNSAS şi vor fi puse la dispoziţia publicului interesat de cunoaşterea istoriei României din perioada comunistă”, se mai arată în comunicatul CNSAS.

CNSAS refuză documentele de la fosta securitate. Nu există spațiu suficient pentru depozitare

Eduard Hellvig, directorul SRI, a vorbit în urmă cu ceva timp despre predarea documentelor din arhiva fostei Securități către CNSAS, precizând că aceștia din urmă refuză, pe motiv că nu ar fi suficient spațiu pentru depozitarea dosarelor.

„Toate arhivele care provin de la vechea Securitate trebuie predate CNSAS. Acum, sigur, noi încercăm să predăm CNSAS-ului, pot să spun deja de ani de zile, ce avem şi mi se spune că nu există spaţiu. Acum, cu tot respectul, dacă vrem să nu primim sau să luăm arhivele, putem să avem tot felul de argumente.

Eu am spus că mai dau un termen celor care ar trebui să preia această arhivă, iar, dacă acest lucru nu este posibil, o să le pun la dispoziţie un spaţiu de la noi pentru CNSAS, ca să fiu sigur că aceste arhive nu mai sunt la SRI, astfel încât să terminăm definitiv cu această discuţie publică cu privire la dosare pe care serviciile de informaţii le au şi le folosesc ca să-şi atingă obiectivele. E un subiect sensibil pe care eu, personal, nu sunt dispus să mi-l asum ascunzându-l.

Nu am nicio obligaţie, nu am nicio datorie, nu am nimic de ascuns în ceea ce priveşte arhivele CNSAS, arhivele fostei Securităţi care trebuie să fie la CNSAS, şi, ca atare, am toată disponibilitatea să predau aceste arhive. Ceea ce a făcut Securitatea ca şi mecanism de lucru asupra societăţii româneşti a fost abominabil, iar oamenii trebuie să înţeleagă de unde am plecat, ca să ştim unde să ajungem”, a declarat șeful SRI în cadrul podcastului „Top (ne)Secret”.