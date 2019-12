La Campionatul Mondial din Japonia, naționala feminină de handbal a României a arătat până acum o evoluție neconvingătoare. După cele 4 meciuri disputate în Grupa C a turneului final, „tricolorele” au strâns două victorii și tot atâtea eșecuri: România – Spania (16-31), România – Senegal (29-24), România – Kazahstan (22-20), România-Muntenegru (26-27).

Cu doar un singur meci rămas de disputat în Grupa C, selecționata noastră este obligată să triumfe pentru a mai continua la Campionatul Mondial nipon. Astăzi, de la ora 12:00 (ora României/în direct la Digi Sport 1), România va juca împotriva Ungariei. Elevele lui Tomas Ryde trebuie să triumfe astăzi pentru a reuși să se califice în Main Round-ul întrecerii de pe locul 3 din Grupa C. De partea cealaltă, maghiarele se pot califica în această rundă chiar și cu un rezultat de egalitate. Înaintea confruntării, România și Ungaria sunt la egalitate de puncte, dar adversara are un golaveraj mai bun cu 38 de goluri! Spania și Muntenegru sunt deja calificate din grupa „tricolorelor”.

Neagu are o poliță de plătit

Cristina Neagu a înscris 30 de goluri la această ediție a Mondialului, dar are amintiri neplăcute din ultimul duel direct cu Ungaria. Anul trecut, la Campionatul European, România a cedat în fața Ungariei, scor 29-31, dar tot a reușit calificarea în semifinale. Însă, a fost meciul în care Neagu s-a accidentat grav (ruptură a ligamentelor încrucișate), și, astfel, căpitanul selecționatei noastre a absentat circa 11 luni.

Interul-stânga al naționalei a rememorat acel episod grav. „Împotriva Ungariei mi-am rupt ligamentul anul trecut şi chiar sunt curioasă cum o să fie senzaţia din ziua meciului. Cu siguranţă îşi doresc la fel de mult ca noi victoria şi vor să meargă cu cât mai multe puncte în grupa principală”, a declarat Cristina Neagu.

Ryde, noapte albă pentru a ghici jocul maghiarelor

Suedezul Tomas Ryde, selecționerul României, a mărturisit, potrivit GSP.ro, că a făcut noapte albă pentru a pune la punct meciul cu Ungaria. „O noapte pentru analiza Ungariei, da! Am avut nevoie de aşa ceva fiindcă e clar că Ungaria are calitate mare din moment ce a avut 23 de aruncări de pe extremă împotriva Muntenegrului. Trebuia să văd şi să analizez atent ce fac de ajung ele atât de uşor să joace din extreme. Ungaria joacă rapid. Nu vreau ca Ungaria să ajungă să aibă cu noi 23 de aruncări din extremă şi să dea 16 goluri, aşa cum a făcut împotriva Muntenegrului! Avem un plan să-i blocăm aceste acţiuni”, a spus Ryde, conform sursei citate. Mai mult, calificarea României în Main Round-ul Mondialului Nipon, adică între primele 12 naționale ale lumii, înseamnă și prezența directă la turneele preolimpice, de calificare, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Te-ar putea interesa și: