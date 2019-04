Sentință zdrobitoare în dosarul momentului. Culisele unui scandal monstru cu o miză uriașă. News alert

Sentința dată de judecători în Dosarul Flora a fost menținută de către Curtea de Apel Cluj, Instanța a stabilit că Nicolae și Emilia Bor au falsificat registrul acționarilor al societății Flora SA. În această afacere este implicată şi Rozalia Păcurariu, soţia omului politic clujean Iuliu Păcurariu, fostul consilier personal al lui Emil Boc pe vremea când edilul clujean era prim-ministru.





Potrivit sentinței emise de Curtea de Apel Cluj, „respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii PINTEA I. NICOLAE, BOR N. NICOLAE, BOR C. EMILIA, PĂCURARIU ROZALIA, TOŞA V. ANCA-MIRELA şi persoanele vătămate DUNCA GHEORGHE, INOAN MARIA, VIŞAN OLIMPIA, GALOS VIORICA, RÎPAN ALEXANDRU, BRUMAR IOAN, ZAH ANA împotriva sentinţei penale nr.2224 din 22.12.2017 a Judecătoriei Cluj Napoca. Obligă apelanţii să achite fiecare câte 300 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24 aprilie 2019”, arată soluția pe scurt a instanței.

Jurnaliștii de la Gazeta de Cluj susțin că „acest proces face parte dintr-o lungă saga a justiției clujean, Dosarul Flora. În cadrul zecilor de procese, se dispută patrimoniul fostei societăți Flora care deține spații comerciale extrem de valoroase în tot orașul. În afacere s-au constituit două tabere: una formată din soții Bor și Rozalia Păcurariu, soția fostului senator și consilier al lui Emil Boc, iar cealaltă dintr-o serie alți acționari, reprezentați de Gheorghe Dunca”.

„Instanța a hotărât că registrul respectiv a fost falsificat și, prin urmare, familia Bor și ceilalți nu au avut calitatea de acționari la Flora. Au vândut abuziv spațiile comerciale ale societății Flora, iar acest lucru a fost posibil cu complicitatea organelor de cercetare penală care nu s-au ocupat de plângerile depuse de noi. Mereu au tergiversat rezolvarea lor”, a declarat Gheorghe Dunca pentru Gazeta de Cluj.

De-a lungul timpului, pentru această societate, tabăra Dunca şi Bor&Păcurariu adus bătălii crunte cu autoritățile și acționari ai acestei societăți pentru a avea câștig de cauză.

„La sfârşitul lunii octombrie 2010, Gheorghe Dunca a obţinut la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o sentinţă (decizia 3608 din dosarul 230/1285/2008) favorabilă lui, în sensul că după un lung şir de procese în care se dispută paternitatea” asupra SC Flora, Curtea decide să respingă cererea prin care să se constate că în cadrul SC Flora structura acţionariatului este următoarea: SC Elboris-51%, Rozalia Păcurariu-24,36%, Emilia Bor-0,99%. În cadrul acestui proces, Emilia Bor şi Rozalia Păcurariu au fost reprezentate de avocaţii firmei Stoica şi Asociaţii, firma de avocatură a fostului ministru al Justiţiei, Valeriu Stoica, iar Gheorghe Dunca a fost reprezentat Claudiu Brehar, fostul soţ al Luciei Brehar, judecătoare în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, mai scrie sursa citată

„S-a reţinut că acest registru al acţionarilor SC Flora SA, a fost reconstituit, potrivit dispoziţiilor legale, prin hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii pârâte din data de 11 iulie 2002. Ţinerea acestui registru era obligatorie, iar recurenta-reclamantă, Păcurariu rozalia are o culpă în ceea ce priveşte ţinerea acestui registru, ea nepredând actele pe care le deţinea în calitate de administrator al societăţii pârâte, după schimbarea sa din această funcţie”, se arată în motivarea sentinţei dată de ÎCCJ. Chiar dacă Dunca a obţinut această sentinţă irevocabilă, el spune nu a fost lăsat să ia actele societăţii pentru a îşi exercita calitatea de administrator.

„După această sentinţă am încercat să obţinem actele SC Flora pe care Bor şi Păcurariu le mutaseră de la sediul social de pe Dorobanţilor într-un punct de lucru că cică trebuia văruit. Când am fost cu executorul să luăm actele au venit niște derbedei şi au început să spargă geamurile şi uşa. Într-un final, cei de la firma de pază cu care eram au plecat şi derbedeii au ocupat încăperea unde sunt actele şi nu le putem lua. Am făcut şi plângeri la poliţie, da nu s-a întâmplat nimic. Sunt sigur că nu s-ar fi ajuns la situaţia asta dacă cei de la Poliţie şi Parchet şi-ar fi făcut treaba”, spune Dunca.

Emilia Bor l-a acuzat anterior pe Dunca că de faptul că el ar fi falsificat o serie de documente şi că interesul acestuia ar fi de a vinde spaţiile deţinute de Flora.

