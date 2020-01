Ilea a fost omul bun la toate în perioada în care Horea Uioreanu a fost președintele Consiliului Județean Cluj, din 2012 și până în data de 27 aprilie 2014, când a fost arestat, fiind acuzat de luare de mită. Cel puțin așa rezultă din dosarul de corupție deschis pe numele lui Uioreanu, și în baza căruia politicianul a fost condamnat la șase ani de închisoare, acesta aflându-se închis la Penitenciarul Gherla.

La momentul respectiv, Ilea era șeful ”Doi și-un sfert” Cluj, subordonat direct chestorului Gelu Oltean, șeful serviciului secret al Ministerului de Interne, arestat în decembrie 2019, pentru trafic de droguri de mare risc. Ulterior, Ilea a fost adjunct al Poliției Cluj și apoi chiar șef. Apoi, a fost numit șef la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Cluj, unde nu s-a remarcat prin nimic senzațional. Acum, după revenirea liberalilor la putere, Ilea se va reîntoarece pe funcția de adjunct al șefului IPJ Cluj.

De altfel, drept dovadă că era un apropiat al șefului județului, sunt mai multe interceptări telefonice, transcrise de DNA, și atașate la dosarul de corupție. În dosarul de corupție al șefului Consiliului Județean Cluj, procurorii DNA au atașat o stenogramă în care Horea Uioreanu și șeful său de cabinet, principalul martor al acuzării, adică al DNA, Răzvan Pop, vorbesc despre șeful SIPI Cluj, comisarul Constantin Cristian Ilea, ca despre un om care este chemat, oricând și oriunde pentru a primi ordine pe diferite teme. În discuția dintre cei doi, Uioreanu îl chestionează pe Pop (fostul șef de cabine al șefului CJ Cluj – n.n.) despre interceptările din alt dosar de corupție în care ultimul a fost prins în flagrant primind mită. Mai mult, în alt dosar de corupție, cel deschis pe numele patronilor firmei Fany, Uioreanu se lăuda că l-a chemat la ordine pe ”șeful unui serviciu secret”.

Pop: Și mă mai întrebai ce am vorbit cu Ilea și ce mi-a zis Ilea.

Uioreanu: Ilea fiind cine?

Pop: De la doi și un sfert.

Uioreanu: Da, dar bun, poți să deduci de aici și …

Pop: Eu nu am apucat să mă uit pe toate că erau la avocat. Și erau vreo 2.000 de pagini.

Uioreanu: Și eu nu am fost interceptat?

Pop: În dosarul ăsta nu. În dosarul ăsta este mandat pe soții Cadar, pe Măhălean …

Uioreanu: Nu poți să ceri o chestie din asta? Domnilor, spuneți-mi dacă …

Pop: Asta nu știu la cine să ceri!

Uioreanu: Lor. Dacă am fost interceptat sau SRI-ului să ceri, sau cui să ceri? Că e obligat, dacă am fost interceptat și nu s-o întâmplat nimica să-mi spună că am fost, și să pună la dispoziție, nu știu …

Pop: În dosarul ăsta, la dosarul cu partea de interceptări scrie la început cine, pe numele cui există mandate de interceptare.

Uioreanu: Și eu nu-s.

Pop: Și tu nu ești.

