O colecție de filme multipremiate îi așteaptă pe spectatori la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc între 29 mai și 7 iunie 2020 la Cluj-Napoca. Roman Polanski, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Jean Dujardin și actori tineri cu ascensiuni spectaculoase sunt protagoniștii primelor titluri confirmate la TIFF 2020, majoritatea în secțiunea Supernova. Iubite de public și apreciate de critică, filmele vin din selecțiile festivalurilor de la Veneția, San Sebastian și Toronto.

J’accuse (An Officer and a Spy), noul film al lui Roman Polanski despre afacerea Dreyfus, câștigător al Marelui Premiu al Juriului la Festivalul de la Veneția, a umplut sălile de cinema din Franța, dar a redeschis controversa legată de viața personală a celebrului regizor. Opinia publică oscilează între laudele aduse filmului și performanței memorabile a lui Jean Dujardin și noile acuzații îndreptate împotriva lui Polanski. „E o lecție de măiestrie absolută despre cum se face un film istoric”, scrie The Guardian. În distribuție: Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud.

Celebrități franceze aduce și La verité, primul film al maestrului Hirokazu Kore-eda realizat în afara Japoniei, într-o altă limbă. „Unul dintre cele mai bune roluri din cariera sa”, titrează The Times despre Catherine Deneuve, magistrală în ipostaza de celebritate și mamă confruntată de propria fiică (Juliette Binoche) după ce își publică memoriile. Deneuve a fost distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră la TIFF, în 2008. La verité a deschis anul acesta Festivalul de la Veneția.

Inspirat din fapte reale, Corpus Christi (r. Jan Komasa), urmărește fascinanta transformare a unui tânăr care vrea să devină preot, în ciuda cazierului său, și preia accidental o parohie, pretinzând că este trimisul Bisericii. Drama intensă și imprevizibilă a câștigat două premii la Veneția și este propunerea Poloniei la Oscar. Tot despre transformare vorbește Martin Eden (r. Pietro Marcello), bazat pe romanul lui Jack London, însă plasat în Italia, în altă epocă. În rolul unui muncitor autodidact, chinuit de aspirații înalte și îndrăgostit de o tânără burgheză, Luca Marinelli „este o forță a naturii”, scrie The Hollywood Reporter. Rolul i-a adus, de altfel, trofeul Copa Volpi pentru Cel mai bun actor la Veneția.

Relația complexă dintre părinți și copii e tema a două filme puternice selectate la Veneția și Toronto. Madre, al cincilea film al lui Rodrigo Sorogoyen, câștigătorul trofeului Transilvania în 2014, cu Stockholm, încorporează scurtmetrajul omonim nominalizat la Oscar în 2017 și continuă povestea mamei care și-a pierdut fiul pe când avea 6 ani. Zece ani mai târziu, ea se mută în orașul în care acesta a dispărut și cunoaște un adolescent de 16 ani care îi aduce aminte fizic de fiul ei. Frică, disperare, speranță, toate se amestecă într-o dramă metafizică de o intensitate rară.

Debutul Babyteeth are la bază tot o istorie dramatică, însă regizoarea australiană Shannon Murphy o infuzează cu umor, emoție și un stil dinamic. Doi părinți descoperă că fiica lor de 16 ani (Eliza Scanlen, starul seriei HBO Sharp Objects), bolnavă de cancer, s-a îndrăgostit de un dealer de droguri. Ce faci mai departe? „Cel mai proaspăt și mai surprinzător film din competiția de la Veneția”, scrie Variety. Cu el, Toby Wallace a câștigat Premiul Marcello Mastroiani pentru actor tânăr.

Pe umor mizează și regizorul fenomenului mondial de acum 20 de ani, The Full Monty, Peter Cattaneo, în comedia Military Wives, prezentată în premieră mondială la Toronto. Bazat pe povestea reală a unor femei care, în lipsa soților plecați în Afganistan, și-au făcut singure un cor care a luat pe sus topurile britanice de muzică, Miliary Wives „e un film onest despre oameni care se simt bine împreună, râzând”, după cum îl descrie chiar Cattaneo. Pe afiș: Kristin Scott Thomas.

Un film cu totul special va face deliciul cinefililor: La Virgen de Agosto (The August Virgin), de Jonás Trueba. O tânără de 33 de ani decide să-și petreacă vara în Madridul pustiit de căldură. Nopțile ei de conversații, de petreceri și de dor evocă stilul lui Eric Rohmer, într-un film tineresc, melancolic și dezarmant de tandru, proiectat la San Sebastian și distins cu mențiune specială la Karlovy Vary.

Filmul J’accuse, al lui Roman Polanski, va fi distribuit în România de Transilvania Film. Independența Film va distribui La verité și Martin Eden, Bad Unicorn va aduce în cinematografe Corpus Christi și Babyteeth, iar Atelier de Film – Military Wives.

