Mădălin Lupu are doar 27 de ani, dar a reușit performanța să fie condamnat pe viață, pentru două crime, și nu pentru patru, așa cum a acreditat ideea un anumit lider de sindicat. Pe numele lui Lupu au fost pronunțate două sentințe definitive, de către Curtea de Apel Alba și de către Curtea de Apel Suceava, care au fost contopite de Tribunalul Cluj, într-una singură, prin care s-a dispus condamnarea criminalului, la închisoare pe viață. Dincolo de faptul că pușcăria nu a reușit să îl reeduce absolut deloc, Mădălin Lupu a rămas un infractor deosebit de periculos, care ar fi trebuit supravegheat mai serios.

Prima faptă de omor a fost comisă de Mădălin Lupu, în cursul anului 2017, când a intrat peste o femeie de 80 de ani, din Alba Iulia, pe care a ucis-o cu sălbăticie. Cadavrul acesteia a fost găsit în curtea casei în care victima locuia. „Aflându-se pe raza municipiului Alba Iulia, în scopul de a sustrage bani și bunuri, a pătruns fără drept în curtea și în casa locuinței victimei D. C. – în vârstă de 80 de ani și a fiului acesteia, persoana vătămată D. C. O. – în vârstă de 53 de ani, locuință situată în municipiul Alba Iulia, județul Alba, ocazie cu care le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu o piatră de decor de grădină, de dimensiuni mari și cu picioarele, în zona capului și a pieptului, sustrăgând din casa locuinței acestora suma de aproximativ 4.300 lei, precum și obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzându-le leziuni grave care au condus la decesul victimei D. C. și la internarea medicală de urgență a persoanei vătămate D. C. O.”, a precizat, la data respectivă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

După crimă, Lupu a intrat în casă unde a dat de fiul victimei, în vârstă de 53 de ani. Polițiștii susțin că Lupu l-a bătut cu sălbăticie, după care l-a legat de mâini și de picioare. Scopul atacului din Alba Iușia a fost jaful, Lupu, fiind condamnat pentru crimă, pentru tentativă de omor și pentru tâlhărie.

Ulterior, la câteva zile, în municipiul Botoșani a avut loc un alt omor. Mădălin Lupu a ucis o femeie, în vârstă de 80 de ani, care l-a suprins în timp ce fura din locuința acesteia. Anchetatorii susțin că Lupu a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o de mai multe ori.

Polițiștii au ajuns repede la temutul infractor, și asta după ce un bărbat din Alba Iulia le-a spus polițiștilor că a văzut în apropierea casei primei victime, un tânăr, tatuat pe față cu un fluture și care a avut o atitudine fioroasă. Bărbatul a mai spus că l-a întrebat pe Lupu, despre prezența lui în zonă, iar acesta a răspuns că a venit în vizită la o mătușă.

La Penitenciarul de Maximă Securitate de la Gherla există o secție unde sunt încarcerați deținuții pe viață. Aceștia sunt închiși în celule de o persoană, și au dreptul la plimbare o oră pe zi.

Pe metoda patentată de Contele de Monte Cristo, Lupu a săpat un tunel de destul de larg pentru a încape o persoană. Adâncimea tunelului a fost de 33 de centimetri și mai trebuia săpat un pic pentru a ieși prin peretele celulei spre o ghenă de gunoi, de unde evadarea era foarte lesne de făcut. Tunelul a fost ascuns cu un frigider aflat în celula infractorului Lupu.

