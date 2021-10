Clipe de coșmar pentru vedeta noastră. „Se întâmplă ceva în corpul meu și încep să tremur. Nu mă pot controla!”

Pentru Bursucu, viața de tătic este o noutate. Celebrul prezentator a declarat că se sperie când se simte neputincios ca și tată.

„S-a schimbat radical. Eu nu am crezut vreodată că pot avea teamă de ceva. Nu am crezut vreodată că pot iubi pe cineva atât de tare. Imaginați-vă că dacă fiica-mea a strănutat de două ori e generală. Sunt panicos când vine vorba de ea, fricos, îmi trec 1001 de filme prin cap, tot ce-i mai rău. După care încerc să mă liniștesc. Am momente, spre exemplu, când, dacă are stare febrilă, și cred că a avut de două ori în trei ani și patru luni cât are acum. Se întâmplă ceva în corpul meu, și încep să tremur și nu mă pot controla. Trebuie să stau câteva secunde, să-mi revin, și-mi spun ok, hai să trecem și peste asta.” a zis prezentatorul.

Iubirea, marea teamă a prezentatorului

„Trăiesc acel sentiment al iubirii totale, necondiționate. Îmi doresc că fetele mele să aibă tot ce le trebuie, să fie fericite!

Cel mai intens moment al viețîi mele a fost când am văzut-o pe fiica mea pentru prima oară. (…) Când am ținut-o prima dată în brațe. În momentul în care pielea ei a atins pielea mea a fost o senzație unică. Nu există termen de comparație pentru felul în care m-am simțit! După aceea, bineînțeles, toate momentele acelea. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt … sunt unice.”, a mai declarat acesta.

Momente imprevizibile în viața lui Bursucu

Prezentatorul a povestit că a trecut prin momente grele în viața profesională și a trebuit de fiecare dată să se reinventeze pentru a face față provocărilor. Acesta a mărturisit că moartea Stelei Popescu a fost șocantă pentru el.

„Cel în care a murit doamna Stela Popescu. În primul rând că nu mi-a venit să cred. În al doilea rand, nu acceptam idea…Eu am un sfat pe care l-am primit de la doamna Stela Popescu, pe care nu am să-l uit niciodată în viața asta. Mi-a spus așa: „Bursucule, cât poți să miști din degetul mic, să nu te lași!”., a povestit Bursucu pentru ciao.ro

Presiunea l-a făcut pe prezentator să fie mai puternic și să aprecieze fiecare reușită profesională.

”Printre cele mai grele momente, că și coregraf, au fost în primul an de activitate, când lucram pentru concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănica Jr.

Era o presiune foarte mare pe care eu o simțeam. Eu mi-am pe umeri. Veneam după niște ani foarte buni de spectacol pe care el îi avusese la Sala Palatului. Trăiam niște emoții uriașe. în același timp îmi doream să fiu un pic mai sus chiar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, totul a ieșit foarte bine. Apoi a urmat concertul lui Horia Brenciu, de la Romexpo, când tot eu am fost coregraf, apoi cel de la Sala Palatului. Și tot așa…

Trăiesc niște momente superbe, în fiecare vară, în parcul Aqua Magic, din Mamaia, unde am un spectacol pe care îl fac cu oamenii. Ei dansează cu mine și dansatoarele, se bucură cu noi. ”, a încheiat vedeta.