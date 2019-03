Claudiu Adam, puștiul-minune care a uimit lumea! Cel mai tânăr pilot de drift din Europa e român și are doar 15 ani

Claudiu Adam mai are mult până șă își ia permisul de conducere, dar cu toate astea face senzație la volanul unei mașini pregătite pentru manevre periculoase. La vârsta de doar 15 ani, puștiul poartă cu mândrie titlul de cel mai tânăr pilot de raliuri din Europa și este dovada vie că pasiunea pentru mașini este, uneori, înnăscută. În România este numit „copilul fenomen” al driftului pentru felul în care reușește să stăpânească cei 400 de cai putere.





Are doar 15 ani, o vârstă la care mulți adolescenți „urcă” la volanul unei mașini doar în jocurile de pe calculator. Claudiu însă, a știut ce vrea încă de când a făcut primii pași. De țânc a ales mașinile de curse, dintre toate jucăriile și, când a mai crescut, și a descoperit internetul, băiatul a căutat o școală care să-l învețe să conducă mașini în mod profesionist.

Astfel, cu insistențele specifice unui copil determinat și fixat pe o dorință, Claudiu Adam și-a convins părinții să-l ducă la cursuri speciale și să-i găsească un antrenor. A urcat pentru prima dată la volan la vârsta de 11 ani, iar acum este unul dintre cei mai promițători tineri piloți din România. De atunci, s-a îndrăgostit iremediabil de tot ce înseamnă mașini și cai putere: „Prima dată am fost la un show de drift, după care am început să mă uit pe internet la niște curse. Am zis, apoi, să îmi cumpăr un joc pe calculator cu mașini și m-am gândit: Ce ar fi să încerc și în realitate? Miam luat un volan, un schimbător, pedale și acesta a fost începutul. În final, am făcut o școală”. Prima mașină pe care a condus-o a fost un BMW E36, cunoscut sub numele de „pisicuță”, „o mașină destul de bună”, conform spuselor tânărului pilot.

Mama lui a fost la un pas de moarte într-un accident auto

Părinții lui îl susțin acum în tot ceea ce își dorește să realizeze, însă nu întotdeauna a fost așa. La început aceștia au fost oarecum sceptici și au privit cu o anumită teamă această pasiune a băiatului lor. Mama băiatului, Gabriela Adam, a suferit în urmă cu mai bine de un deceniu un tragic accident de mașină. Autoturismul în care se afla a fost spulberat de un tir, iar accidentul s-a soldat cu decesul pasagerilor.

Ea a supraviețuit miraculos, însă a avut nevoie de zeci de operații complicate și tratamente de recuperare de lungă durată. Gândul că fiul ei „se joacă” nebunește cu o mașină, scârțâind cauciucurile pe asfalt și riscând ca orice mișcare greșită de volan să-l facă să piardă controlul, o îngrozește pur și simplu. Însă determinarea și talentul lui Claudiu, vizibile, dar subliniate de specialiști și de rezultatele lui din competiții, au făcut-o pe femeie să accepte.

„Părinții mă susțin și m-au susținut dintotdeauna, însă au emoții de fiecare dată când mă urc la volan. Este ceva normal. La început nu prea au fost de acord, nu prea le-a fost ok, dar au terminat acceptând. Și-au dat seama că asta e ceea ce îmi doresc cu adevărat”, a spus băiatul.

În cei cinci ani care au trecut de la prima experiență la volanul unei mașini și până în prezent, el a participat și la câteva curse, la care a câștigat premii importante. „Am participat, în total, la opt evenimente și am obținut și câteva premii destul de importante pentru cariera mea. Sunt foarte mândru de realizările mele până în prezent”, a mărturisit Claudia.

Kovesi, DECIZIE de ultima ora! Ce a cerut dupa ce a fost anchetata din nou la Parchet

Pagina 1 din 2 12