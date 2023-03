Claudia Pătrășcanu nu s-a prezentat în instanță. Ce a argumentat artista

Mai exact în dosarul în care diva blondă cere ca fostei soții a lui Gabi Bădălău să i se interzică să mai vorbească despre ea. Claudia a motivat prin faptul că nu mai dorește circ și drept urmare a trimis doar avocata să o reprezinte.

Mai mult artista a explicat că și procesul de divorț pe care l-a avut cu Gabi Bădălău a început tot în postul Paștelui , dar că Dumnezeu nu a lăsat-o niciodată la greu. Asta chiar dacă în ultimii cinci ani de zile a avut numai cumpene, vedeta pare să fie optimistă în legătură cu dosarul pe care îl are cu Bianca Drăgușanu. În replică, avocata divei blonde a spus că Pătrășcanu a jignit instanța prin neprezentare.

Bianca Drăgușanu vrea să meargă până la capăt

„S-a acordat un nou termen de judecată, l-am amânat, din păcate. Motivul pentru care s-a procedat la amânarea cauzei de judecată este că nu a fost primită acțiunea subsemnatei, pe care am depus-o pentru clienta mea, Bianca Drăgușanu, nu a ajuns la adresa acesteia. Însă, pe citație și pe toate documentele apare că a ajuns, a primit-o mama acesteia, Dominica Pătrășcanu, care a și semnat pentru primirea documentelor. S-a acordat un nou termen de judecată, pentru data de 22 martie. Consider că doamna Pătrășcanu pentru ceea ce a făcut în acest moment, de asemenea a depus și o cerere, a spus că ea nu cunoaște nimic despre existența acestui dosar, lucru pe care îl consider de-a dreptul jignitor față de instanța de judecată, având în vedere că e clar că știa”, a spus avocata. Cert este că Bianca Drăgușanu este pornită să meargă până la capăt în demersul ei împotriva Claudiei Pătrășcanu, mai ales că spune că din cauza acesteia a pierdut și un contract bănos de publicitate.