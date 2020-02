Site-ul Global Firepower (GFP) a dat recent publicității un top făcut pe baza indicilor de putere ai fiecărei țări, Atenție, e vorba numai de capacitățile convenționale, armele nucleare nefiind luate în calcul. S-au analizat nu mai puțin de 50 de indicatori, e vorba de reursele umane (numărul de soldați activi, rezerve etc.); dotarea militară ( aeronave, tancuri, submarine etc.); puterea financiară (buget de apărare, datorii externe, rezerve de aur); forța logistică (porturi, aeroporturi, căi ferate etc.); resursele naturale (producția de petrol, rezervele de petrol etc.); dar și de geografia țării repective (suprafață, lungimea țărmurilor, etc..). Pe baza tuturor acestor factori este calculat un indice ale forței militare, astfel încât țările mici (dar mai avansate din punct de vedere tehnologic) să poată fi plasate exact în clasament.

Evident, în ceea ce privește primele trei națiuni din lume nu sunt surprize. Podiumul este ocupat în ordine de Statele Unite, Rusia, China. Pe pozițiile 4 și 5 se situează India și Japonia, urmate de Coreea de Sud, Franța, Marea Britanie, Egipt și Brazilia. Turcia, care își utilizează hotărât forța militară în Libia și Siria, se situează pe locul 11, înaintea Italiei și Germaniei. Celelalte țări din Uniunea Europeană aflate în Top 30 sunt Spania (locul 20) și Polonia (locul 21). În mod surprinzător, Elveția, țară neutră, se situează pe locul 30.

Bhutan, Liberia și Somalia sunt în coada clasamentului, fiind cotate cu cele mai slabe forțe militare din cele 138 de țări studiate.

România ocupă în acest clasament poziția 39. Potrivit datelor luate în calcul de site-ul Global Firepower, țara noastră are un buget de apărare de peste 5 miliarde de dolari, 70 000 de militari activi, 143 de avioane militare, 62 de elicoptere, 943 de tancuri și 1.369 vehicule blindate. În ceea ce privește forțele navale, România poate conta pe 3 fregate și 4 corvete.

