Clădire emblematică din Bulgaria, devastată de diplomații Moscovei

Consulatul General al Federaței Ruse din orașul bulgar Ruse, părăsit de ruși în vara anului trecut a suferit daune semnificative, cel puțin asta constată o inspecție a autorităților care au descoperit că echipamentele sanitare și chiuvetele au fost furate. Iar cadrele ușilor au fost grav avariate.

Clădire monument din Ruse, devastată de diplomații ruși

Clădirea din orașul de frontieră Ruse a găzduii misiunea diplomatică a Uniunii Sovietice și ulterior a Rusiei. Imobilul se află în proprietatea municipalității, iar din 1985 a fost închiriată. Personalul diplomatic a fost expulzat de autoritățile bulgare în iunie 2022.

„Ieri am decis să merg să văd ce se întâmplă. Am fost surprins să văd că lipseau ramele ușilor și am crezut că municipalitatea le-a scos. La etajul al doilea, unde se află apartamentele rezidențiale, au dispărut multe lucruri. Chiar și robinetele de chiuvetă au fost îndepărtate în unele camere”, a declarat Ventsislav Ilyev, arhitectul clădirii din Ruse.

Diplomații au plecat cu obiectele sanitare

Arhitectul a mai spus că diplomații au plecat cu paturi, chiuvete și alte echipamente sanitare, chiar și cutiile de depozitare. Obiecte pe care puțini oameni s-ar gândi să le ia cu ei. La scurt timp după ce inspecția a fost finalizată, Deja Gerasimov, membru în Consiliul Municipal a solicitat înființarea unei comisii care să analizeze toate contractele în baza cărora respectiva proprietate a fost închiriată.

„Personalul a părăsit orașul Ruse fără probleme”

„Aș sfătui Federația Rusă să ia cu ei și monumentul Armatei Sovietice care se află alături”, a declarat Gerasimov, citat de portalul 24chasa. În replică, Ambasada Rusiei din Bulgaria a explicat că personalul său a părăsit orașul Ruse ”fără a crea probleme”.

„Nu știm ce s-a întâmplat în clădire în ultimul an și jumătate, a fost în afara controlului nostru. Serviciile bulgare relevante sunt responsabile pentru starea clădirii, iar întrebările pe această temă ar trebui să le fie adresate acestora”, a declarat un oficial rus pentru portalul Ukrainska Pravda.