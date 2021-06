19,20 iunie

Civilizația europeană s-a născut în Sud (Grecia, Roma) și este, de aceea, solară. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 19 iunie s-au născut Kathleen Turner, Paula Abdul, Salman Rushdie, Blaise Pascal, Louis Jourdan, George Călinescu, Irina Petrescu, Malvina Urşianu, Constantin Ţoiu. Pe 20 iunie s-au născut Jean Marie Le Pen, Errol Flynn, Lionel Richie, Olympia Dukakis, Jacques Offenbach, Martin Landau, Nicole Kidman, Cyndi Lauper, Radu Gabrea, Aurel Barabga, Michaela Botez, Petre Gheorghiu.

Pe 19 iunie este Sf. Paisie cel Mare şi Sf. Apostol Iuda. Pomenirea Morților. Moșii de Vară. Pe 20 iunie, duminică, sunt Sfinţii Metodie şi Calist, în calendarul fix, iar în cel mobil este Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Mai multe la https://www.crestinortodox.ro/editoriale/rusaliile-pogorarea-sfantului-duh-119354.html. Cred că un site religios știe mai multe și mai bine.

În calendarul fix creştin, sâmbătă este Sf. Apostol Iuda, ruda, fratele Domnului, susţinătorul unuia dintre pilonii Pământului (poate, Atlas?). Românii lucrează numai pe mâncare şi băutură (clacă), ca să fie feriţi de: potoape, grindină, surpături ale pământului, lovituri, bube, lupi, boale diavoleşti, dar mai ales Iuda e rău de cutremure (Th.Speranţia). Oricum este sâmbătă, zi liberă. Un reper foarte vechi, probabil de dinainte de daci și creștinat la timpul potrivit.

Caracterul malefic a zilei a fost dat prin confuzia de nume cu celălat Iuda, Iuda Samarineanul, Iscariotul, arhetipul trădătorului.

„Zi diavolească” se spune în popor. Fără îndoială, catalogare preluată de la preoţii creştini. Desconsiderarea perioadei dinaintea creştinismului a adus deservicii imposibil de evaluat Europei, spunea marele istoric şi teolog, Gustav Adolf von Harnack. „Practic, s-a recurs la o secţionare a rădăcinilor europene la nivelul secolului al IV-lea” spune savantul.

Probabil, şi aici se speculează din plin, era vorba de începutul serbărilor solstiţiului de vară. Una, dacă nu, chiar cea mai importantă sărbătoare europeană de peste an. Culturile vechi europene, civilizaţia europeană, s-a născut în Sud, Grecia, Roma, iar mitologiile respective erau solare. Soarele a fost adorat în tot bazinul Mării Mediterane, locul comun al dezvoltării Civilizaţiei Europene, dar și în peninsula, devenită insula britanică, Stonehenge este mărturie.

Se pare că aceste sărbători solare durau mai multe zile, cu punctul culminant răsăritul Soarelui în ziua solstiţiului de vară. Se crede, fără vreo dovadă istorică, că ziua de 19 iunie era dedicată forţelor telurice, zeilor subpământeni. De aici concluzia populară că „Sf. Iuda este rău de cutremure”!

Mitologia Nordului cu îngheţul final şi Amurgul Zeilor atât de dragi lui Hanns Hörbiger şi naziştilor, a fost partea negativă, polaritatea cealaltă a mitului solar şi de aceea de nelipsit, pentru că polul Sud nu poate exista fără polul Nord, pozitivul fără negativ, lumina fără întuneric!

Dualitatea enunţată acum două mii cinci sute de ani de Zoroastru, profetul, arhetipul întemeietorului de religie şi civilizaţie, repetat de atunci mereu. Şi aşa ajungem la zeul modern al informaticii în care sistemul binar înlocuieşte metafizica antică şi religiile complicate. Este, sau nu este, aceasta este întrebarea! 010110010110 etc.

Deci, când este, când nu este, acesta este sistemul digital! Cu care se poate face orice! Asta de doar circa cinzeci de ani de când au găsit cipul acela stratificat, sanvişul electronic, în epava de la Roswell. De fapt în mai puţini ani, vreo zece le-au trebuit celor mai deştepte creiere de pe Pământ ca să înţeleagă despre ce este vorba. Este, evident, una dintre teoriile conspiraţiei. De fapt teoriile legate de OZN-uri, de UFO, sunt „cele originale”. De acolo a început Teoria Conspiraţiei!

Una dintre aceste teorii ale conspiraţiei îmi este foarte dragă. Cea care spune că un grup de oameni de pe tot globul (unii spun că şi din spaţiu) conduc şi controlează destinele umanităţii. Unii le spun Superiorii. Un fel de ajutoare ale lui Dumnezeu. Administraţia locală a Pământului!

Istoria este plină de ei. Unii i-au văzut îngeri, alţii demoni. Dar sunt sigur, că, mulţi Sfinţi, din toate religiile, au fost Superiori! Religiile sunt unele dintre metodele de conducere ale Superiorilor.

Pământul fiind mare, ba e lat, Superiorii şi-au divizat mandatul. Aşa a apărut în Orient, Frăţia Albă, formată din 12 înţelepţi şi, la fel, în China, „Consiliul celor 12 înţelepţi”. Numai înţelepţii făceau parte dintre Superiori? Nu, spune Georges Ivanovici Gurdjieff, ”faptul că faci parte dintre Superiori îţi acordă automat statutul de înţelept”.

Superiorii nu sunt numai oameni bogaţi. Majoritatea Superiorilor este formată din oameni modeşti. Poţi să calci pe picior, sau să împingi un Superior în metrou! Este necesar acest lucru, pentru ca hotărârile Superiorilor să fie pragmatice şi aplicabile omului obişnuit. Bogatul nu crede săracului!

Dar nu despre asta doream să vă informez ci de ceva primit în curier, sursă UE. Iată:

Comitetele Olimpice Europene și Eurovision Sport au semnat un protocol de acord în vederea unui contract exclusiv de difuzare pentru edițiile din 2023 și 2027 ale Jocurilor europene. Acest protocol marchează prima participare a EBU la Jocurile europene, manifestare multisport inovatoare care se desfășoară la patru ani și a cărei a treia ediție va avea loc în Polonia, în 2023.

Ideea protocolului este de a garanta accesul liber al televiziunilor publice din Europa la Jocurile europene. La doar un an distanță de Jocurile olimpice de la Paris din 2024 și de la Los Angeles din 2028, acest acord va permite, între altele, mediatizarea istoriei Jocurilor europene și a parcursului atleților care participă la acestea.

Următoarea ediție a Jocurilor europene se va desfășura la Cracovia și în regiunile poloneze Małopolska și Śląsk, între 21 iunie -2 iulie 2023. Vor fi reprezentate 25 discipline sportive, între care, 16 sporturi olimpice.

Personal, nu sunt ”microbist” nu mă uit și nu m-am uitat niciodată la televizor, la sport. Nici nu am televizor. Știți domniile voastre de ce. Am preferat să fac eu sport, nu să mă uit la alții. Doi ani de volei la Școala Sportivă Nr. 1, un an de scrimă și patru de tir, cu Ion Tripșa, la Dinamo. Am concurat mereu la pentatlon, fără să mă clasez, dar am fost aproape, mereu eram pe locul patru. Nu aveam suflu, făcusem TBC în copilărie. Trei ani de aikido, centura mi-a acordat-o Dan Ionescu, acum numai știu care sunt gradele, pe vremurile acelea era ultima înaintea centurii negre, DAN. Și cât am putut, am jucat tenis de câmp, doar mă învățase Tache Caralulis. Golf, sigur că da, vara și ping-pong, mai ales iarna. Acum, că s-a încălzit, o să mă apuc de golf, în curte, spre bucuria cățelușelor. Masa mea mușchiulară s-a redus mult și nu mai sunt capabil de efort, de 18 găuri. Una, ajunge. Nu râdeți!

După cum ajunge să știm faptul că mâine este, ca o perlă într-un șirag nesfârșit, o nouă șansă, o altă zi!

HOROSCOP 19,20 iunie 2021

BERBEC Weekend indicat pentru cumpărături sau achiziţii. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte slab aspectat. Seară plăcută, poate o veste bună. Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen grătar în curte. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Duminică, atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice, sau rutiere.

TAUR Sâmbătă trebuie să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Duminică, lămureşte detaliile contractuale şi aspectele legale care privesc vacanţa ta. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie – face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului.

GEMENI Poziţia lui Mercur, în ultima periodă de mișcare retrogradă, indică avantaj în comunicare. În weekend propriile idei pot să te surprindă, prin originalitatea şi supleţea exprimată, aşa incât profită, mai ales în planul sentimental. Sâmbătă, evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Duminică est o perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracti pe cinste! Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect!

RAC În weekend aspectele Lunii te întăresc şi îţi dau idei bune. O perioadă plina de hotărâri sănătoase: sa te laşi de fumat, să slăbeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea, să nu mai pierzi nopţile! Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. Duminică o veste iti face mare plăcere. Mai putin tutun, mai putine dulciuri, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

LEU Conjunctura face ca dispoziţia ta sufletească să fie dintre cele mai bune. Puţine aspecte, aşa că poţi să ai un weekend aproape plictisitor! Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Duminică o problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig!

FECIOARĂ Saturn retrograd din Vărsător face în aşa fel, încât majoritatea planurilor, cele de weekend, cât şi cele din viata personala, să sufere din cauza întârzierilor. Amână, dar nu renunţa! Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Duminică realizezi că viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog frumos!

BALANŢĂ Nativii din primul decan pot pleca în concediu, este o conjunctură favorabilă. Poţi să începi să-ţi faci proiecte pentru vacanţa. Cei care au examene trebuie să se concentreze mai mult! Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Această perioadă din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din zodia purtătorului de balanţă printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism.

SCORPION În weekend sinergia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi la cheltuirea lor cu eficenţă. Deci, fii atent la cumpărături! Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia ta sa fie justa.

SĂGETĂTOR Pe fondul unor aspecte favorabile, a eforturilor trecute, ai un weekend bun. O perioadă veselă şi optimistă, plină de veşti care îţi fac plăcere. Duminică, odihneşte-te mai mult, mai bine! Sâmbătă, succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale vegetale, dar atentie la stomacul tău sensibil!

CAPRICORN Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare! O veste primita sâmbătă te face să speri intr-o îmbunătăţire a situaţiei tale, a calităţii vieţii! Duminică, odihneşte-te, ai o săptămână grea! Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Duminică vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede – dureri de cap, sau de genuchi. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut!

VĂRSĂTOR Aspectele îţi dau câştig de cauză, ai un weekend bun. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în vaiţa socială. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Nu pleca la drum lung. O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. În dimineaţa zilei de duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese!

PEŞTI Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Dar pentru aceea este weekendul, pentru odihnă, ca să-ţi refaci forţele. Stelele îţi indică să laşi orice deoparte şi să-ţi menajezi sănătatea. Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte sau la mare. Dacă nu te sperie preţurile. Duminică este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Ai uitat ceva… Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni să-ţi amintească de ele!