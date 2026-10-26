Circulația pe Transalpina a fost închisă luni, 26 octombrie, începând cu ora 18:00, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. IPJ Gorj a anunțat restricția, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant. Autoritățile avertizează că, dacă vremea se înrăutățește, tronsonul ar putea rămâne închis până în primăvara anului viitor.

Măsura a fost luată în contextul ninsorilor înregistrate în zona montană și al condițiilor meteorologice nefavorabile. Polițiștii din Gorj au transmis că restricția vizează sectorul de aproximativ 25 de kilometri dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

„Având în vedere condițiile meteo nefavorabile, începând cu ora 18.00, s-a luat decizia închiderii temporare a DN 67 C Transalpina, sector cuprins între km 34+800 Rânca și km 59+800 Obârșia Lotrului”, transmite IPJ Gorj.

Circulația pe acest sector al Transalpinei era deja permisă numai pe timpul zilei, între orele 09:00 și 18:00.

În intervalul nocturn, accesul este interzis tuturor categoriilor de autovehicule, potrivit restricțiilor anunțate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Luni, echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au desfășurat operațiuni de verificare și întreținere a drumului montan. Din cauza ninsorii, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului au fost trimise două utilaje dotate cu lame pentru îndepărtarea zăpezii.

Drumarii au împrăștiat și material antiderapant, pentru îmbunătățirea condițiilor de pe carosabil. Intervenția a avut și rolul de a verifica dacă pe traseu au rămas autovehicule surprinse de schimbarea vremii.

„Ninge pe sectorul montan al DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului. Se efectuează o revizie a sectorului de drum cu două utilaje cu lamă, fiind împrăștiat material antiderapant. Acțiunea are ca scop verificarea întregului sector, pentru a ne asigura că nu au rămas conducători auto surprinși de înrăutățirea vremii”, transmite DRDP Craiova.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a avertizat că restricțiile ar putea fi extinse dacă ninsorile și celelalte fenomene meteorologice vor afecta în continuare circulația. Într-o asemenea situație, autoritățile ar putea decide închiderea definitivă pentru sezonul rece a sectorului dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

„În cazul în care condițiile meteorologice se vor înrăutăți, poate fi luată decizia închiderii definitive a circulației rutiere pe acest sector până în primăvara anului viitor”, transmite DRDP Craiova.

Deocamdată, autoritățile au anunțat închiderea temporară a tronsonului, fără să comunice o decizie privind suspendarea circulației pentru întreaga iarnă. Șoferii care intenționează să tranziteze Transalpina trebuie să țină cont de restricțiile aplicate pe sectorul montan și de posibilitatea modificării acestora în funcție de evoluția vremii.