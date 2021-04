Liderii USR-PLUS se pregătesc pentru o ședință a Birourilor Naționale reunite potrivit declarației deputatului USR Ionuț Moșneanu. Care poate avea loc astăzi sau mâine.

Premierul a avut acordul lui Iohannis și ministerul Sănătății are un ministru. Interimar

Florin Cîțu a dorit să stopeze din start o criză guvernamentală. L-a numit pe vicepremierul USR Dan Barna, ministru interimar al Sănătății pentru 45 de zile. Decizia premierului are susținerea explicită a lui Klaus Iohannis primită în dimineața aceasta, în urma unei întâlniri dintre premier și șeful statului.

Nu este prima dată când Cîțu îi propune lui Iohannis susținere pentru demiterea lui Voiculescu, ministru generator de conflicte politice care degenerau în crize în sistemul sanitar.

Dar șeful statului, un susținător al unei poziții de forță a USR-PLUS pe scena politică a cerut repetat din ianuarie 2021 liberalilor și premierului să accepte și să închidă ochii la tensiunile create de progresiști.

PNL nu dorește ministerul Sănătății. Îi lasă pe cei de la USR și PLUS să se lămurească între ei

Ce fac liberalii? Au dorit să arate că sunt pregătiți pentru preluarea instant a ministerului Sănătății. Nelu Tătaru a declarat astăzi că „în acest moment, în condițiile în care partidul meu ar coordona Ministerul Sănătății, aș reveni ca ministru”.

Liderii PNL ne-au declarat că nu vor propune USR-PLUS o rocadă a ministerelor, dar au dorit să arate public faptul că au oricând un demnitar pregătit să preia acest minister aflat în linia întâi în criza pandemică.

Liderii USR-PLUS cer demonstrativ și “pe surse” demiterea lui Cîțu

Ce fac progresiștii? Curajoși, liderii USR-PLUS încearcă să își salveze imaginea în urma remanierii fulger a lui Vlad Voiculescu și amenință “pe surse” că rămân la guvernare cu condiția ca și premierul Florin Cîțu să fie demis. Ceea ce ar provoca o cădere a Guvernului. Respectiv ar provoca o criză politică și guvernamentală într-o situație dificilă din punct de vedere sanitar.

Conform mai multor lideri din coaliție, amenințările USR-PLUS privind ruperea coaliției sunt doar de propagandă pentru a acoperi imaginea creată asupra lor în spațiul public, de perdanți politici. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat azi că “Actuala coaliție trebuie să meargă mai departe”.

Progresiștii sunt supărați pe Barna pentru că nu i-a anunțat, dar și pentru că a acceptat imediat interimatul

De ce sunt atât de agitați liderii progresiști? Pentru că Dan Barna nu i-a anunțat că premierul Cîțu l-a convocat în dimineața aceasta la guvern pentru a-l anunța că îl demite pe Vlad Voiculescu. Și că a și acceptat imediat oferta premierului, poziția de ministru interimar la Sănătate. Ceea ce arată că vicepremierul Dan Barna nu intenționează ruperea coaliției de guvernare.

Dacian Cioloș este cel mai supărat. Dar aruncă vina pe Cîțu

Dacian Cioloș este și mai supărat. În primul rând pentru faptul că Dan Barna nu l-a sunat pentru a-i cere opinia referitor de demiterea lui Vlad Voiculescu atunci când acesta discuta cu premierul Cîțu despre ministrul PLUS, Voiculescu.

Dar public, a aruncat vina pe premierul Cîțu: „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

”Demiterea lui Voiculescu este o agresiune. Putem spune că e o criză politică. E o surpriză, din punctul meu de vedere, faptul că a fost demis fără o discuție în coaliție”, a exprimat deputatul USR Ionuț Moșneanu opiniile progresiștilor. Referitor la o posibilă ieșire de la guvernare Moșneanu a dat un răspuns echivoc: ”Orice variantă este pe masă. Sunt colegi care susțin și această variantă. De asta va fi o discuție serioasă, calmă, așezată în Birourile Politice reunite ale USR-PLUS. Pe mine, unul, mă surprinde situația, mai ales că am fost și la discuția din coaliție, de luni, în care părea că lucrurile sunt clare și am stabilit că mergem împreună în aceasta formulă mai departe”.

Progresiștii dețin ministerele cele mai bogate, mulți prefecți și subprefecții, șefii de agenții și companii de stat

Contrar declarațiilor progresiștilor, aceștia nu doresc să abandoneze guvernarea. Liderii USR-PLUS au primit, la negocierile împărțirii ministerelor în decembrie 2020, o funcție de vicepremier și cele mai importante portofolii. Cele mai multe, economice și cu bugete foarte substanțiale. USR-PLUS dețin și un număr mare de secretari de stat.

În plus, progresiștii au obținut un număr substanțial de prefecți și subprefecți, de președinți și vicepreședinți a mai multor companii și agenții de stat. Practic, USR-PLUS sunt amenajați perfect în granițele unui partid mainstraim, deși liderii partidului continuă să se prezinte ca fiind o construcție politică anti-sistem. Un exemplu: liderii progresiști au anunțat că vor boicota astăzi ședința de Guvern.

USR are pregătit un candidat pentru Sănătate. Doctorul Adrian Wiener

Deja între liderii progresiști se vorbește despre înlocuitorul lui Vlad Voiculescu în fruntea ministerului Sănătății. Deputatul USR Adrian Wiener, doctor și manager de spital. Deși și deputatul USR, Emanuel Ungureanu și-a manifestat public interesul pentru preluarea ministerului Sănătății încă de când acesta era ocupat de Vlad Voiculescu, ministru al PLUS.

Liderul PLUS Dacian Cioloș se luptă cu USR să păstreze ministerul Sănătății

Practic, criza politică generată în urma demiterii fulger a lui Vlad Voiculescu provoacă daune între USR și PLUS. Nu în interiorul coaliției guvernamentale. PLUS este partidul care a cerut și a primit ministerul Sănătății în decembrie 2020 pentru Vlad Voiculescu. Dar la ora aceasta, USR este cel care are deja pregătit un posibil candidat pentru ministerul Sănătății. Adrian Wiener. Ceea ce dă peste cap jocul de putere dintre Dan Barna și Dacian Cioloș, între USR și PLUS, în perspectiva Congresului de fuziune al progresiștilor din această toamnă.