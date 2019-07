Dacian Cioloş a luat peste picior discursul lui Dan Barna de la ultimul Congres al USR.

După cum știți acesta a apărut cu o pereche de pantofi ciudați, nonconformişti, care au generat comentarii amuzate în spaţiul public, a vorbit inclusiv despre Game of Thrones, iar când a ajuns la Matrix, a încurcat culorile celor două tipuri de pastile oferite personajului principal. În loc de pastila Adevărului, cea roșie, a spus că a luat-o pe cea albastră, cea care te făcea să vezi realitatea imaginată de alții. Atunci am spus că subconștientul i-a jucat o festă și a confundat pastila din Matrix cu o pastilă de Viagra.

Se pare că și Dacian Cioloș a sesizat ridicolul situației. Așa că s-a gândit să-i atragă atenția colegului Barna: „Campania pentru prezidenţiale începe abia în toamnă. Nu e deloc târziu, nu vă faceţi nicio grijă. Decât să alimentăm discuţii sterile acum, concentrate pe persoane şi pe trecutul lor şi unde au lucrat şi ce au făcut, noi discutăm despre substanţă, despre conţinut. Eu cred că asta aşteaptă românii, cel puţin cei care ne-au votat pe noi la alegerile europarlamentare. Românii aşteaptă conţinut, să vadă ce idei avem pentru România, nu să vadă cu ce costum s-a îmbrăcat cutare, ce pantofi a avut, pastile a mai luat“, a declarat Cioloş, la Strasbourg, într-un interviu pentru HotNews.ro

Referindu-se la guvernare, Dacian Cioloșa subliniat că este mai importantă decât președinția. „Eu am spus de când am înfiinţat noi partidul, obiectivul nostru este să ajungem la guvernare în 2020. Vrem să-i convingem şi pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de preşedinţie, că noi trebuie să guvernăm România. Chiar degeaba am câştiga preşedinţia, dacă nu avem guvernarea“, a continuat Cioloş.

