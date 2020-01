„Robert, te aştept la partid alături de o echipă nouă, pe care vreau să o construim împreună! Trecutul nu îl putem schimba, prezentul este o consecinţă a trecutului. Dar împreună putem schimba viitorul!”, a scris Ciolacu în comentariu.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a afirmat miercuri că este dispus să revină în PSD, cu condiţia ca partidul să fie determinat să-şi asume nişte „acţiuni, principii şi valori fără de care PSD nu are viitor” şi să-şi ceară scuze public pentru modul în care a condus România în ultimii ani.

„În ultimii ani, pentru mine, PSD a însemnat numai dezamăgiri. Acum câteva luni, am aflat din presă că am fost suspendat. Recent, tot din presă, am aflat că acea suspendare a fost anulată şi că sunt invitat înapoi în partid. Am analizat cu foarte multă atenţie această invitaţie şi posibilitatea de a mă reîntoarce. Am ajuns astfel la concluzia că sunt dispus să revin, dar doar dacă partidul este determinat sa-şi asume nişte acţiuni, principii şi valori fără de care PSD-ul nu are viitor”, precizează Negoiţă într-o scrisoare deschisă adresată conducerii PSD, postată pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: