În mesajul de Anul nou, pe care l-a postat pe Facebook, liderul PSD vorbește despre încercările prin care a trecut partidul în 2019 și lansează un avertisment pentru adversarii politici:

„Am traversat un an în care am ținut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democrației. Unii au vrut să dispărem și au întreținut pentru asta un permanent război în societate. Nu le-a ieșit! PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat și mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulți, care au fost abandonați de guvernarea de dreapta preocupată doar să îi facă pe cei bogați și mai bogați. 2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român! Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalitățile, incompetența și amatorismul acestei guvernări care distruge tot ceea ce s-a făcut bine în România. Vă doresc un An Nou mai bun, cu sănătate și prosperitate! La mulți ani 2020!”

Primele încercări pentru PSD vor veni în luna februarie, când este programat congresul la care partidul își va alege o nouă conducere.

