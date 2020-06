„S-ar putea să fie un act patriotic depunerea unei moţiuni de cenzură. Cu certitudine eu nu voi promova o moţiune de cenzură dacă ea nu trece”, a spus Ciolacu la Antena 3.

Preşedintele PSD nu a exclus posibilitatea ca o astfel de moţiune de cenzură să fie depusă înainte de alegerile locale, odată cunoscută data acestui scrutin.

Tot înainte de alegerile locale, PSD va organiza şi congresul prin care îşi va alege noua conducere, potrivit lui Marcel Ciolacu, care şi-a reiterat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al partidului şi dorinţa de a-i avea în echipa sa, printre alţii, pe Gabriela Firea, Olguţa Vasilescu şi Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu este de părere că prelungirea stării de alertă este folosită ca formă de manipulare a populaţiei.

„Eu, în virtutea funcţiei vremelnice de preşedinte al Camerei, am dreptul la orice informaţie. Cum scrie la lege, sunt îndreptăţit de a avea orice informaţie. Eu nu am primit oficial de la nicio instituţie a statului român nicio informaţie, care este stadiul şi ce se întâmplă cu adevărat. Aceste informaţii există, le are preşedintele României.

Dacă au avut astfel de informaţii, că este de fapt o mascaradă, şi continuă, sunt convins că, indiferent de ce poziţie ai avut, vremelnic, în stat, vei răspunde pentru aceste lucruri. În acest moment, această prelungire a stării de alertă este folosită în această direcţie, de manipulare a românilor şi de a-şi da toată lumea cu părerea”, a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD a mai precizat că, în opinia sa, starea de alertă nu ar trebui prelungită cu mai mult de 15 zile.