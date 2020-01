Ciolacu dă putere organizațiilor. Începe democratizarea PSD?

Marcel Ciolacu a declarat, în fața reprezentanților PSD Călărași, că nu va căuta să influențeze deciziile adoptate la nivelul organizațiilor județene, dar că activitatea acestora ar trebui supusă unor analize. Lipsa analizelor asupra rezultatelor înregistrate în alegeri a fost unul dintre motivele pentru care partidul a ajuns în situația de acum.

„Deciziile aparţin organizaţiei, rezultatele aparţin organizaţiei, atât reuşitele, cât şi nereuşitele. A fost o greşeală mare, şi o recunosc fără nicio reţinere, lipsa, la nivel central, a unor analize după ce am avut alegeri. Întotdeauna după ce am avut alegeri ori ne-am bucurat prea mult şi am uitat neperformanţa, am uitat poate şi meritocraţia politică şi am ajuns, după două nereuşite – europarlamentare şi prezidenţiale – să încercăm să o moşmolim din nou”, a spus Ciolacu la Conferinţa PSD Călăraşi de desemnare a delegaţilor judeţeni la congresul naţional din februarie.

Listele de candidați nu vor mai fi impuse de la Centru

Ciolacu a mai spus că nu va mai permite ca pe listele de parlamentari ale organizațiilor județene să fie impuși oameni de la centru. El i-a îndemnat pe reprezentanții organizațiilor județene să atragă oameni care au simpatizat cu PSD și atunci când partidul s-a aflat în opoziție, nu care au venit doar la putere.

„Eu nu am acceptat la Buzău, şi cu certitudine nu o să accept niciunde, sunt preşedinte de organizaţie, să mi se impună cineva pe listă (…).Este exclus ca noi să hotărâm în numele dumneavoastră, în schimb, avem o datorie morală să vă ajutăm cu tot ceea ce putem, în primul rând un acces la cifre mai larg, ca în interiorul organizaţiei dumneavoastră să luaţi hotărârile corecte (…) Când suntem la putere ni se rup telefoanele, nu mai ai loc prin sediu, nu mai ştii cu cine să vorbeşti primul, dar când eşti în opoziţie ajungi la nucleul dur şi frumos”, a declarat Marcel Ciolacu.

Reguli pentru instaurarea democrației în PSD

Președintele interimar a adăugat că PSD trebuie să se modenizeze în favoarea tuturor, nu doar a celor care doresc să rămână la conducere cu orice preț.

„ Trebuie să fim un partid modern, trebuie să fim un partid care funcţionează după reguli europene, nu mai putem fi un partid izolat şi să încercăm întotdeauna, în funcţie de interesul lui Ciolacu, al lui Stănescu, să inventăm reguli în statut de a rămâne tot noi. Nu mai funcţionează aşa. Suntem în 2020. Cine mai gândeşte că mai poate să facă şmecherii să îşi aranjeze lucrurile să rămână tot el e fals. S-a terminat acea perioadă. În 2020, lumea, societatea, nu mai doreşte aşa ceva”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că va mai propune și alte modificări statutare care să permită primelor trei organizații, care au obținut cele mai bune rezultate la alegeri, să fie reprezentate de drept în Biroul Permanent Național. El a adăugat că va propune, de asemenea, ca de normele de etică pe care trebuie să le respecte membrii partidului să se ocupe Consiliul Naţional şi nu Comitetul Executiv Naţional, aşa cum este acum.

