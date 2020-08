Demisia din PSD a fostului ministru al Culturii, Daniel Breaz, a fost criticată în termeni duri de către liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. Acesta consideră drept ”rușinoasă” plecarea fostului ministru al Culturii. Ciolacu dezvăluie că Daniel Breaz ”s-a milogit” de fostul președinte al social-democraților Liviu Dragnea, pentru a primi un post de ministru.

”Cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz”

Marcel Ciolacu consideră că plecarea fostului ministru al Culturii i se pare cea mai nedemnă dintre toate demisiile înaintate de membrii PSD.

”Cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz. Îmi aduc aminte un episod cu dânsul în biroul domnului Dragnea, cum se milogea și îl ruga frumos să fie măcar o lună ministru al Învățământului sau Culturii, ca să poată să mai fie, conform legii, încă o dată rector”, a dezvăluit, vineri, Marcel Ciolacu.

”Este posibil ca actuală putere să vină cu alte propuneri la colegi”

Potrivit lui Marcel Ciolacu, este posibil să mai fie plecări din partid, dar în opinia acestuia nu vor fi ”pierderi spectaculoase”.

”Este posibil ca actuala putere să vină cu alte propuneri la colegi. Astăzi am avut avut o discuție cu colegii și am bifat fiecare organizație în parte. NU vor fi pierderi spectaculoase”, a mai spus Ciolacu.

Daniel Breaz, critici la adresa PSD

Daniel Breaz a comunicat vineri că părăsește PSD. El și-a motivat decizia prin faptul că nu se mai regăsește în partidul în care a crezut mai mult de două decenii. Demisia are loc chiar cu o zi înainte de Congresul PSD, unde va fi fi aleasă noua conducere a partidului.

“O cultură organizațională pe care o înțelegeam și la construcția căreia am pus umărul. PSD a fost un partid care avea întipărit în carta fundamentală a valorilor datoria de a servi interesul public. Iar această dimensiune, corelată cu dorința mea – acel “ce mă mâna în luptă”, motivația personală – m-au determinat să fac pasul spre politică.

Și am crezut că PSD nu va conteni să renunțe la apropierea de cetățean și la creionarea politicilor menite să aducă bunăstare în societate. (…) Nu mai pot să accept să fac parte dintr-un partid lipsit de identitate. Fără principiile în care am crezut și distanțat, considerabil, de binele societății. Partidul are nevoie de un suflu nou, de direcție, de strategii coerente.

Nu de stratageme gândite în afară forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual. Continui să cred că politica este în slujba cetățenilor. Nu în cea a jocurilor de putere fără sens și cu un singur scop: cel personal”, a scris Daniel Breaz, pe Facebook.

Cine se luptă pentru șefia PSD

Congresul PSD va avea loc sâmbătă. Pentru funcția de președinte al partidului candidează actualul lider interimar, Marcel Ciolacu dar și fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Ciolacu și-a anunțat proiectul politic cu care candidează la şefia PSD, precizând că, prin ”Reconstrucţia PSD – o viziune politică de stânga pentru un partid european”, vrea o nouă echipă cu care să recâștige prestigiul PSD.

Eugen Teodorovici, contracandidatul său, a cerut în instanță amânarea Congresului. Între timp, judecătorii de la Tribunalul București i-au respins cererea depusă de fostul ministru al Finanțelor. Acesta ceruse amânarea Congresului până când instanța ar fi dat o soluție în cazul cererii prin care el a contestat conducerea interimară a PSD, potrivit b1.ro.