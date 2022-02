Ciolacu aruncă bomba despre pensii. Anunțul anului despre majorarea lor

„PSD nu a intrat la guvernare şi nu a constituit aceasta coaliție pentru a ne certa. Departe de noi acest gând. Domnul Budăi a susţinut şi făcut ceea ce face orice ministru care ţine în primul rând cu românii”, a spus liderul PSD, întrebat în ce stadiu se află coaliția de guvernare.

„Noi avem o negociere la PNRR, la reforma pensiilor cuprinsă o anvelopă de 9,4%.

În această anvelopă în acest moment din sistemul romanesc nu sunt prinse pensiile de serviciu respectiv pensiile militarilor, pensiile poliţiştilor, pensiilor speciale.

Ne încadrăm fără aceste pensii de serviciu la o anvelopă de 8.2%. Dacă le adăugăm la întreaga anvelopă cum ne şi cere comisia prin jalonul cu reforma pensiilor ne vom trezi că pensiile în România pe următorii zeci de ani nu vor mai putea fi modificate şi este o aberație totală. Guvernezi ca să faci un trai mai bun oamenilor, nu un trai mai rău sau să faci economii la buget.

Nu mergem cu renegocieri mergem cu o optimizare. Am pierdut 2 miliarde de euro din granturi. Ministrul Budăi va trebui să meargă la comisie să vadă cum poate optimiza şi de unde pierdem aceşti bani”, a mai spus Marcel Ciolacu, luni seară, la Antena 3.

Scandal în Coaliție pe tema PNRR și a pensiilor

Preşedintele Senatului, liderul liberal Florin Cîţu, a declarat, zilele trecute, că cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creşte pensiile şi au puterea de a convinge Comisia Europeană „ar fi bine să nu mai stea în România şi să discute despre acest lucru”, ci să meargă la Bruxelles şi să vină cu decizia.

„Partidul Naţional Liberal a făcut cea mai mare majorare de pensii în 2020, majorarea punctului de pensie din 2020 a fost cea mai mare din istorie. Deci nu doar vorbe, fapte. În ceea ce priveşte renegocierea, iarăşi, ar trebui să nu mai fie vorbe, să fie fapte. Cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi bineînţeles, toţi, după aceea, vom fi de acord. Toţi vrem să creştem veniturile, toţi vrem să creştem pensiile. Sunt mai multe discuţii, dar acum doar discutăm politic (…). Eu, când am avut nevoie să merg la Bruxelles, să renegociez lucruri pentru PNRR anul trecut, m-am urcat în avion şi am plecat la Bruxelles. Aşa se fac lucrurile, mergi acolo, vii înapoi cu decizia şi apoi o discutăm”, a precizat Cîţu.