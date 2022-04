Ciolacu a provocat un adevărat tsunami. Dezvăluirea despre cele 100 de milioane de doze de vaccin l-a scos din minți pe Vlad Voiculescu

Marcel Ciolacu a stârnit un tsunami după dezvăluirile referitoare la achiziţia de vaccinuri. În replică, Vlad Voiculescu îl acuză pe liderul PSD de minciună şi manipulare, iar fostul ministru PNL Alexandru Nazare a declarat că ”nu am fost de acord cu suplimentarea achiziţiilor de doze de vaccin”.

Vlad Voiculescu e replicat că ”prostia” constă în faptul că Marcel Ciolacu se referă la un memorandum pentru livrări în anii 2022-2023.

Eu am cerut în repetate rânduri publicarea înregistrării şedinţei de guvern din martie. Veţi auzi acolo atât intervenţiile mele im care atrăgeam atenţia asupra cantităţii şi asupra bugetului insuficient al Ministerului Sănătăţii cât şi dezacordul dintre Alexandru Năzare şi Florin Citu pe aceasta tema pentru că primul nu înghiţea aberaţiile şi anti-matematica lui Cîţu – premier la data respectiva. Dr. Ioana Mihăilă a sunat probabil zeci de ministere ale sănătăţii din Europa şi nu numai ca să re-vândă vaccinuri şi să reducă risipa făcută de domnul Cîţu cu comenzile de vaccinuri de parcă ar fi fost într-un bar în SUA, a mai scris Voiculescu.

Ministerul Sănătăţii primea apoi sarcina să facă “formalităţile”. Aceasta este problema pe care am semnalat-o chiar atunci şi anume la cel mai înalt nivel administrativ (în şedinţă de guvern) şi politic (în şedinţele de coaliţie). Nu pot să spun că mă mai miră cu adevărat ceva, e doar îngrozitor de trist că ţara a ajuns din nou pe mâna lor şi îşi permit chiar orice, a încheiat Vlad Voiculescu în replica sa de pe social media.

Şi fostul ministrul PNL de Finanţe Alexandru Nazare a reacționat după această dezvăluire şi a scris pe contul său de socializare:

Fac precizarea ca memorandumul din luna mai 2021 nu poartă semnătura mea şi nici a unui secretar de stat din Ministerul de Finanţe. Memorandumul nu a fost avizat de Ministerul de Finanţe. Nu am fost de acord cu suplimentarea achiziţiilor de doze de vaccin.

Nu am fost de acord nici cu modul în care aceste achiziţii erau fundamentate, iar când decizia a fost luata am solicitat o strategie de revânzare. De asemenea, amintesc faptul că am solicitat, în premiera încă de anul trecut, declasificarea datelor referitoare la achiziţiile de doze de vaccin, a scris Nazare.