Cine va moșteni averea de 500 de milioane de dolari a Reginei Elisabeta a II-a. Cum se împarte suma uriașă

Spre deosebire de alte familii bogate, familia Regală are parte de un tratament special din partea guvernului. Nici Charles, nici frații săi nu vor trebui să plătească impozit pentru orice bunuri transmise de la mama lor, datorită unui acord din 1993 cu guvernul. Prim-ministrul de atunci, John Major, a spus Parlamentului că o moștenire regală nu ar trebui să fie impozitată, invocând „circumstanțele unice ale unei monarhii ereditare”.

Averea Familiei Regale

Forbes a fixat averea netă la 500 de milioane de dolari. Sunday Times a plasat-o la 430 de milioane de dolari în lista sa din 2022 a celor mai bogați oameni din Marea Britanie. În cartea sa din 2020, „The Queen’s True Worth”, McClure a estimat că averea este de 468 de milioane de dolari.

Însă, aceasta este doar o fracțiune din activele Familiei Regale. Forbes estimează valoarea sa la 28 de miliarde de dolari, indicând partea de afaceri a descendenței regale cunoscută sub numele de „Monarchy PLC”. Cel mai impresionant portofoliu de active este Crown Estate, care include proprietăți luxoase din Londra în valoare de 19,2 miliarde de dolari. Deși deținută în mod oficial de Familia Regală, se află sub controlul guvernului britanic, care primește sutele de milioane de dolari pe care portofoliul le generează în fiecare an.

Dar guvernul dă înapoi 25% din profitul Crown Estate Familiei Regale în cadrul a ceea ce este cunoscut sub numele de „Suveran Grant”. În 2021, declarația financiară a Familiei Regale a enumerat grantul la aproximativ 99 de milioane de dolari. Costurile semnificative de securitate ale Familiei Regale nu sunt incluse și, în schimb, sunt plătite din trezoreria guvernului britanic.

Monarhul controlează Ducatul de Lancaster, un „corp antic” responsabil pentru un portofoliu imens care valorează mai mult de 950 de milioane de dolari. Ducatul, care a fost înființat în 1399, a raportat un profit de 27 de milioane de dolari anul trecut. Testamentul Reginei nu a fost făcut public, iar din punct de vedere istoric, Familia Regală nu a făcut publice astfel de detalii după moartea monarhului.

Portofoliul de terenuri

La un moment dat, însă, ar trebui să se știe care proprietăți private deținute de Regină vor merge către Charles. Atât Castelul Balmoral din Scoția, cât și moșia Sandringham din Anglia au fost transferate Reginei de către tatăl ei, Regele George al VI-lea. Regele Charles a primit Ducatul de Lancaster din partea Reginei. În prima sa apariție de săptămâna trecută, el a confirmat că a urmat tradiția și a transferat proprietatea sa, Ducatul de Cornwall, fiului său mai mare, Prințul William.

Portofoliul de terenuri și proprietăți din Ducatul de Cornwall, care datează din 1337, este semnificativ mai mare decât Ducatul de Lancaster. Acesta cuprinde 0,2% din întregul teren din Marea Britanie, inclusiv faimosul Lord’s Cricket Ground. Dar profitul său pentru cel mai recent an fiscal a fost puțin mai mic decât cel al portofoliului Lancaster.

Familia Regală va continua să primească Grantul Suveran, deoarece noul rege și-a reafirmat decizia de a „continua tradiția de a preda veniturile ereditare” de la Crown Estate în schimbul grantului. Pentru restul Marii Britanii, orice moștenire cu o valoare de peste 380.000 de dolari are ca rezultat o factură de impozit de 40%. Dar Regele Charles nu va plăti nimic pentru proprietăți, bijuterii și investiții care probabil valorează sute de milioane de dolari.

„Monarhia, ca instituție, are nevoie de resurse private pentru a-i permite să își continue rolul tradițional în viața națională și să aibă un grad de independență financiară față de guvern. ” Același document explică că nici Coroana Britanică nu este responsabilă din punct de vedere legal pentru impozitul pe venit sau impozitul pe câștiguri de capital.

Secretele Familiei Regale

Familia regală plătește, totuși, unele taxe. Conform acordului din 1993 cu guvernul britanic, regina și fiul ei cel mare au fost de acord să plătească câștigurile de capital și impozitul pe venit pe bunurile lor personale și pe veniturile obținute din activele coroanei care nu au fost utilizate în scopuri oficiale.

În calitate de prinț, Charles a plătit un impozit voluntar de 45% pe venitul său personal din Ducatul de Cornwall. Dar aranjamentul a fost învăluit în secret, cu puțină supraveghere publică a cheltuielilor revendicate pentru aceste venituri. Datoria sa fiscală anuală nu a fost dezvăluită.

Ducatul însuși nu plătește impozit pe profit sau impozit pe câștig de capital. În 2013, în urma rapoartelor din The Guardian conform cărora ducatul a evitat impozitele, parlamentarii britanici au spus că are un „avantaj injust” față de alte afaceri și au cerut mai multă transparență. Documentele oficiale sunt păstrate secret de Arhivele Naționale din Marea Britanie timp de cel puțin 50 de ani.

Lipsa de transparență a determinat grupurile anti-monarhie, inclusiv Republica, să numească monarhia o „instituție publică care nu răspunde, care are puterea, secretul și influența de a abuza în mod intenționat de poziția sa”. Prem Sikka, un academician britanic care se află acum în Camera Lorzilor, a numit afacerile opace ale familiei „rămășițele unei epoci feudale apuse”.

Multe detalii despre averea privată a Familiei Regale s-ar putea să nu fie cunoscute niciodată. Unele fapte revelatoare despre investițiile offshore ale Ducatului Lancaster, de exemplu, au apărut doar în scurgerile de informații din 2017. Acestea detaliază aproximativ 13 milioane de dolari în conturi offshore.

Schimbările făcute de Regele Charles

Grupurile anti-monarhie contestă afirmațiile conform cărora Familia Regală aduce bani și susțin că monarhia costă țara aproximativ 400 de milioane de dolari pe an. McClure, expertul în Familia Regală, a estimat costul guvernului pentru a proteja familia la peste 100 de milioane de dolari anual.

Rapoartele din presa britanică au sugerat că Regele Charles speră să „slăbească” monarhia, cu mai puțini „membri regali” implicați în angajamente publice. El a mai vorbit despre deschiderea mai multor proprietăți regale pentru public, o mișcare care teoretic ar putea aduce mai multe venituri, potrivit Washington Post.