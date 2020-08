Primul pe listă celor reclamați este ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan, care este acuzat că a constituit un grup infracțional organizat, alături de Costel Bogdan, secretar general adjunct al Guvernului României și de Virgil Guran, vicepreședinte al PNL și consilier de stat al primului ministru Ludovic Orban.

Cei trei sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a racola primarii PSD și de a-i șantaja să treacă la PNL. „Semnalăm în consecință organelor de urmărire penală necesitatea declanșării cu celeritate a unor investigații sub aspectul săvârșirii unor fapte asociate faptelor de corupție și constituire a unui grup infracțional organizat de către membri marcanți ai Partidului Național Liberal (P.N.L.) și ai Guvernului României care, uzând în mod ilicit de funcțiile deținute în cadrul acestei entități politice, au inițiat si constituit o grupare al carei unic scop este denaturarea procesului electoral, prin exercitarea de presiuni, amenințări si acte de șantaj – direct sau indirect – asupra membrilor Partidului Social Democrat (P.S.D.) ce detin calitatea de primari sau consilieri, în vederea determinării acestora să-și paraseasca entitatea politica, respectiv P.S.D. – formațiune politica din partea careia au candidat și obtinut încrederea electoratului in anul 2016 si din care inca fac parte – si sa candideze in viitorul scrutin din postura de membrii P.N.L.”, arată cei de la PSD, în plângerea penală depusă la DNA București.

Potrivit celor din partidul care domină Parlamentul României, racolarea brutală a primarilor PSD a început la finalul lunii iulie 2020. Tot mai multe organizații județene ale PSD au raportat cazuri de racolare a unor primar de orașe sau de comune, care conduc destinele acestor localități de mai mulți ani, fiind și persoane cu notorietate foarte mare. „Au fost supuși, așa cum arătat mai sus, unor presiuni și constrângeri de natură a-i obliga să părăsească entitatea noastră politică – PSD, pentru a candida în cadrul alegerilor locale din septembrie 2020, din partea Partidului Național Liberal”, mai se arată în plângere.

Presiunea asupra primarilor PSD se face prin instituțiile publice ale Statului Român, care acum sunt controlate de PNL. Un alt mijloc de a influența un primar PSD, de a trece la PNL, este reprezentat de alocările guvernamentale pentru diferite proiecte locale, aflate în derulare. „Instituțiile publice cu atribuții de control, verificare sau aprobare devin astfel, urmare a influenței deținute și exercitate în mod ilicit, simple pârghii în obținerea unui produs infracțional – capitalul electoral necuvenit. În această manieră se produce urmarea socialmente periculoasă, atât din perspectiva penală dar și constituțională, și anume deturnarea ilicită a capitalului electoral al Partidului Social Democrat”.

„Ferecați ușile PNL”

La un miting electoral, care a avut loc în urmă cu un an de zile, prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan a ținut un discurs fulminant prin care a cerut ca partidul său nu primească primarii de la PSD. „Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD. Îi vom zdrobi. Când erați amenințați, vă râdeau în față. Azi nu aveți ce să vorbiți cu ei, zdrobiți-i în alegeri. Nu-i aduceți în casa voastră”, a spus el de la tribuna Consiliului Național al PNL.