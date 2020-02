Aflând că este căutată de presă, tânăra fată s-a prezentat la poliţie să explice faptul că nu cunoaşte nimic şi că nu a avut de-a face cu nimeni din acest caz. De subliniat că Petruţa a ajuns în rechizitoriul din dosarul Dincă în urma poveştilor relatate chiar de el. Reporterul de la România TV l-a găsit şi a vorbit, în schimb, cu Ştefan, deşi DIICOT nu l-a găsit, dar l-a băgat în rechizitoriu:

Ştefan a declarat din start că nu cunoaşte pe nimeni din acest caz care a uimit o ţară întreagă.

Reporter. Aveaţi legături prin Caracal, mergeaţi acolo?

Ştefan: Nu.

R: Dar s-a spus acest nume, Buţă Ştefan.

Ş: Posibil, o coincidenţă de nume, probabil.

R: De ce credeţi că a spus acest nume dacă nu aveaţi vreo legătură, de unde s-a ajuns la această situaţie?

Prieten: Nu ştim, nu ştim…chiar nu ştim (a răspuns un apropiat care era de faţă).

R: Ştiaţi de faptul că acest nume a fost invocat în dosar?

Ş: Nu. Nu ştiam. Nu aveam legătruri, de unde să am.

R: Deci, nu-l cunoaşteţi.

Prietenul lui Ştefan: El (Ştefan) nu pleacă de acasă, ce legătură să aibă cu Dincă? E doar o coincidenţă de nume.

R: Deci şi dvs sunteţi surprins

Ş: Da. Şi nu pot să-mi explic cum, am rămas uimit de aşa ceva. E vorba de altă persoană.

Acesta a fost dialogul cu celebrul Ştefan din rechizitoriul dosarului Dincă. Iar întrebarea care se pune este: de unde ştia Dincă de aceste două nume, subliniază Victor Ciutacu. Mai mult, jurnalistul spune că „Petruţa zici că este un tipar. Tiparul lui Luiza”.

Bunicul a declarat că ar fi tare curios să vorbească cu Petruţa să o cunoască. Cinste ei, a spus bunicul, că s-a dus singură la poliţie să dea declaraţii. E posibil ca Dincă să o fi avut în vizor ca viitoare victimă.

Ce este şi mai revoltător, în opinia avocatei Laura Vicol, şi ea prezentă în emisiune, că DIICOT a făcut public, incredibil, datele tuturor martorilor, adrese. Este de neadmis să dai adresele oamenilor”, spune avocata extrem de indignată. Este o grşeală foarte gravă, a mai spus ea.

În rechizitoriu apar doi indivizi misterioşi care l-ar fi bătut pe Dincă

„A venit seara și pe la orele unu două noaptea m-am trezit cu Ștefan și cu alți doi, unul a sărit porțile, a deschis și au intrat în curte… iar sub scară a fost un tip cu un ciumag în mână, nu l-am văzut dat l-am simțit după ce m-a lovit pe la spate și am căzut jos. Ștefan a fost în fața mea când am fost lovit nu am apucat să zic nimic, imediat am fost legat cu mâinile la spate și am fost legat și la ochi. „… noaptea pe la orele 2-3 iarăși m-am trezit cu Ștefan peste mine având cu el pe cei doi aveau în mâini bâte de basebal, au dat în mine, dar am intrat toți patru în cameră la fete, Luiza era legată la picioare și era dezbrăcată,

Petruța era și ea dezbrăcată, eu aveam un chilot pe mine. După ce mi-a zis am fost băgat în casă i-a zis lui Luiza să dea un număr de telefon, unde să fie sunați părinții, am fost legat bine la mâini și la picioare am fost așezat în pat, după care am primit câteva ciumege peste spate în pat, am fost lăsat în pat zăcând, am fost legat și la ochi și ei au plecat toți cinci”, apare în rechizitoriul DIICOT.

