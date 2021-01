5 ianuarie

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR



Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător.

După cum am mai spus şi altădată, Ajunul Bobotezei este a doua mare sărbătoare a noului an, după Sf. Vasile. Repet, ca în fiecare an, așa se învață, repetiția este mama învățăturii, folclorul este mereu același, nu trebuie schimbat:

„Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă, „ajunul”, este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de doăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului. Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an.” Olteanu, CPR, pagina 33.