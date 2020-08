Președintele Iohannis spune că PSD-ul este cel care a lansat moda, preluată acum de liberali. Cu toate acestea, președintele a afirmat că electoratul este cel care poate sancționa traseismul politic.

„Dacă tot veni vorba despre traseism, aș face și eu o remarcă. Dați-mi voie să vă reamintesc că patentul traseismului este la PSD. Amintiți-vă că în 2014 au legalizat traseismul prin OUG. Deci ei sunt părinții traiseismului. În continuare cred că traseismul este o boală gravă a politicii românești și cu cât se termină mai repede, cu atât mai bine, iar terminatul lui ține de alegători”, a spus Klaus Iohannis.

Acesta a mai amintit de încercările de a interzice traseismul politic prin lege, lucru care nu s-a reușit din cauza unei deczii a Curții Constituționale

Chiar miercuri, racolările din parlament au fost din nou motiv de scandal.

„PSD a început prima sesiune parlamentară, în decembrie 2016, cu 155 de deputaţi. Azi grupul PSD are 125 de deputaţi. PNL a început cu 69 de deputaţi, iar azi are 82 de deputaţi. Deci principalul beneficiar al trasesimului politic, cel puţin în Camera Deputaţilor, este PNL. (…) Dvs în acest moment încurajaţi astăzi traseismul politic. Ne acuzaţi pe noi ca am făcut în 2014-2015, în timp ce voi faceţi asta astăzi. Unde e moralitatea de care vorbiţi? În fiecare zi primiţi traseişti. Cum aveţi tupeul să vorbiţi de moralitate?”, a spus liderul de grup, deputatul PSD, Alfred Simonis.

Acesta a mai declarat că: „Vă e teamă de anunțata moțiune de cenzură și începeți să transferați parlamentari de la PSD fără nicio reținere și jenă”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va fi votată luni, în Parlament.