Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023- Foto/Video

Eurovision 2023 va fi comentat din București, în direct, de Bogdan Stănescu şi Kyrie Mendel, iar punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus.

Cine este Theodor Andrei

Theodor Andrei este elev în clasa a XII-a Colegiul Național Dinu Lipatti. Tânărul în vârstă de 18 ani este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Acesta se poate mândri cu peste 100 de medalii și peste 200 de premii obținute în urma participării la festivaluri naționale și internaționale de muzică, potrivit libertatea.ro.

Trebuie subliniat faptul că Theodor Andrei și-a compus singur piesa cu care a câștigat Eurovision România 2023, obținând 5.230 de voturi din partea telespectatorilor. Melodia „D.G.T- Off and on”, o piesă compusă „în joacă”, după cum a declarat artistul, va fi auzită pe scena de la Liverpool.

„Piesa pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcerea de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni”, a declarat el într-un interviu pentru dailymagazine.ro.

Reprezentantul României la Eurovision 2023 a fost concurent în 2020 la X Factor, iar la acea vreme stilul muzical abordat, dar și vestimentar, era foarte diferit.

Tânărul se mai poate lăuda și cu faptul că a ajuns până în semifinale la „Vocea României Junior”.

Mai amintim și faptul că a câștigat: Premiul 3 la Festivalul „Aurelian Andreescu”, Premiul 1 la Festivalul Alexandria Pop Fest și „Premiul „Best Stage Presence” la Festivalul „Silver Yantra” din Bulgaria.

Ce șanse are, de fapt, România să se califice în marea finală Eurovision 2023

Cu toate că tânărul Theodor Andrei a plecat în Marea Britanie încrezător în propriile forțe, BBC nu-i acordă prea multe șanse. Potrivit unei analize realizată de cea mai mare companie de televiziune din lume, România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off an On)”, nu are șanse să se califice în marea finală.

Tot BBC consideră că marea favorită din acest an, atât conform analizei, cât și la casele de pariuri, este Loreen, reprezentanta Suediei. Aceasta este și câștigătoare Eurovision 2012. Concurență lui Loreen, potrivit aceleiași surse, îi face La Zarra, reprezentanta Franței.

Semifinaliștii Eurovision 2023 – Semifinala 2

Armenia – Brunette – „Future Lover” Cipru – Andrew Lambrou – „Break a Broken Heart” România – Theodor Andrei -„D.G.T. (Off and on)” Danemarca – Reiley Breaking – „My Heart” Belgia – Gustaph – „Because of You” Islanda – Diljá – „Power” Grecia – Victor Vernicos – „What They Say” Estonia – Alika – „Bridges” Albania – Albina și Familja Kelmendi – „Duje” Australia – Voyager – „Promise” Austria – Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?” Lituania – Monika Linkytė – „Stay” San Marino – Piqued Jacks – „Like an Animal” Slovenia – Joker Out – „Carpe diem” Georgia – Iru Khechanovi – „Echo” Polonia – Blanka – „Solo”

Finaliștii Eurovision 2023. Când se află marele câștigător

Semifinala 1 s-a încheiat cu calificarea în finala Eurovision 2023 a țărilor: Croația, urmată de Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

Celor menționați mai sus o să li se alăture Ucraina, țara care a câștigat Eurovision 2023, dar și cele „5 mari țări plătitoare” (Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit).

Rămâne de văzut dacă România o să se afle sau nu printre câștigătorii Semifinalei 2. Marea finală este programată pe 13 mai 2023, de la ora 22:00 (ora României).